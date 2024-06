Quand a lieu l’histoire de House of the Dragon dans la chronologie de Game of Thrones ?

La série House of the Dragon n’est qu’une étape de plus dans l’histoire écrite par George R. R. Martin : combien de temps faut-il aux événement qui y sont décrits pour qu’ils rejoignent ceux de Game of Thrones ?

Il peut parfois être difficile de différencier les deux séries tant elles se ressemblent – des Targaryen, des dragons, des lieux bien similaires –, mais leur histoire n’a rien à voir : là où Game of Thrones nous présentait différentes maisons complotant pour le trône de fer alors que la menace des marcheurs blancs grandissait, il n’y a qu’un seul clan qui s’entre-déchire pour la couronne dans House of the Dragon.

Un tel contraste tient essentiellement dans l’écart historique qui sépare les deux séries. Car le saut temporel entre les récits est considérable. Mais à quel point, au juste ? On vous explique tout sur la place de la série dérivée House of the Dragon dans l’univers de Game of Thrones.

Quand se déroule House of the Dragon ?

House of the Dragon se déroule environ 172 à 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

La mort du père de Daenerys du Typhon, le roi Aerys (ou le Roi Fou), survient environ 172 ans après les événements de House of the Dragon. Aerys est donc le dernier Targaryen à siéger sur le trône de fer avant Game of Thrones.

Toute la chronologie de l’univers de Game of Thrones est dictée par un événement capital : la Conquête d’Aegon Targaryen, qui a lancé la dynastie royale des Targaryen. Tout ce qui précède cet événement est ainsi suivi de “BC” (“Before the Conquest“, soit avant la Conquête), et tout ce qui s’ensuit apparaît avec “AC” (“After the Conquest“, soit après la Conquête).

Les événements de House of the Dragon se déroulent à partir de l’an 112 AC. Quant à l’intrigue de la Danse des Dragons que l’on retrouve dans la saison 2, elle a lieu entre 129 et 131 AC. Dans l’ensemble, la série HBO devrait donc couvrir environ trois décennies d’histoire. Enfin, l’histoire de la série Game of Thrones s’étend de 298 AC à 305 AC.

Une autre série viendra également rajouter son grain de sel à la chronologie de l’univers adapté par HBO : le préquel A Knight of the Seven Kingdoms se situe entre les deux premières productions, soit environ 100 ans avant les événements de Game of Thrones.

Pour plus d’informations sur A Knight of the Seven Kingdoms, vous pouvez aussi consulter notre guide. Et pour ne rien rater de la saison 2 de House of the Dragon qui vient de démarrer sa diffusion, vous pouvez aller voir le calendrier de sortie des épisodes.