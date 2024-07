La saison 2 de House of the Dragon a démontré que tous les Targaryen n’étaient pas résistants aux flammes : mais dans ce cas, pourquoi Daenerys est-elle sortie indemne d’un bûcher dans Game of Thrones ?

Bien avant House of the Dragon, les spectateurs pouvaient entrer dans l’univers du roman Le Trône de fer grâce à son adaptation en série par HBO, Game of Thrones. Un monde dense et bien écrit s’offrait alors au public, qui découvrait une pléthore de personnages parfois charismatiques, parfois juste détestables, et le plus souvent tragiques. Et au milieu de cette distribution fantastique, une femme tirait son épingle du jeu en multipliant les titres ronflants : Daenerys Targaryen, véritable héritière du trône de fer, Mère des Dragons, Briseuse des fers et… L’Imbrûlée.

Si aucun des ses surnoms n’a été usurpé, l’origine de celui d’Imbrûlée est certainement la plus marquante. Car la descendante des Targaryen l’a reçu après être rentrée dans les flammes du bûcher funéraire de Khal Drogo, pour en ressortir indemne et accompagnée de trois bébés dragons. Pourtant, ses ancêtres rencontrés dans le spin-off House of the Dragon font de leur côté les frais de graves brûlures : pourquoi ne sont-ils pas résistants comme Daenerys, malgré le sang des Targaryen qui coule dans leurs veines ?

Pourquoi Daenerys est-elle la seule Targaryen à résister aux flammes dans l’univers de Game of Thrones ?

Si Daenerys a résisté aux flammes dans Game of Thrones, ce n’est pas à cause de son sang Targaryen, mais parce que l’incident avec ses dragons était un “miracle” d’après l’auteur du Trône de fer George R. R. Martin.

À la fin de la saison 1, la jeune fille entre en effet dans le bûcher de son époux Khal Drogo avec ses œufs de dragon, pour en ressortir des heures plus tard en pleine forme et flanquée de trois lézards tout aussi fringants. La rumeur de sa survie se répand alors comme une traînée de poudre à travers les Sept Royaumes et provoque l’inquiétude des autres maisons en lice pour le trône de fer. Mais d’après l’auteur, ce n’est en rien grâce à ses origines qu’elle survit au feu.

Lors d’une interview pour Men’s Health, George R. R. Martin a en effet expliqué à propos de la scène devenue emblématique : “Les Targaryen ne sont pas immunisés contre le feu ! La naissance des dragons de Dany était unique, magique, merveilleuse, c’était un miracle. Elle est appelée L’Imbrûlée parce qu’elle est entrée dans les flammes et a survécu. Mais son frère, lui, n’était clairement pas immunisé contre l’or fondu.“

Si le triomphe de Daenerys a lancé la rumeur de Targaryen ignifuges, la série dérivée House of the Dragon n’a pas tardé à dissiper la théorie. Nombreux sont les membres de la famille iconique à s’être brûlés : Daemon porte encore la marque d’une flèche enflammée lors d’une bataille de la saison 1, tandis que la saison 2 a atteint de nouveaux sommets dans la cruauté réservée au roi Aegon, victime du feu de Vhagar.

