Un triste record pour la saison 2 de House of the Dragon après le baiser de l’épisode 6

La saison 2 de House of the Dragon a fait l’objet d’une avalanche de critiques négatives après une seule scène considérée comme dérangeante dans l’épisode 6, au point de battre un record peu reluisant.

La saison 2 de House of the Dragon approche toujours plus de sa fin, et les épisodes apportent chacun leur lot d’actions et de rebondissements. Le camp des Verts se débrouille pour retourner le peuple contre la couronne, tandis que les Noirs manigancent pour se dégoter des dragonniers à installer sur les dragons encore disponibles qui n’attendent qu’à se dévoiler aux spectateurs.

Mais si le public est habitué aux scènes crues de nobles seigneurs se faisant incendier par un lézard capricieux, ou aux moments plus intimes entre un prince et une employée de maison close, une séquence de l’épisode 6 pourrait bien poser problème pour des membres du public. En effet, il semble que la scène du baiser entre Rhaenyra et Mysaria passe mal. Au point de provoquer un review bombing en règle de l’épisode en question, et lui faire décrocher un triste record : celui de la pire note de la série, toutes saisons confondues, avec un score de 6,2 sur IMDb (à la rédaction de cet article).

Le passage sensuel n’était pas censé aller jusqu’au baiser entre les deux femmes, les actrices ayant par la suite expliqué auprès de Variety que ce dernier n’apparaissait pas dans le scénario initial. S’il a été ajouté pour accentuer le rapprochement entre les personnages, le petit détail a été cité à de nombreuses reprises dans les critiques.

L’échange sensuel entre Rhaenyra et Mysaria ne sert pourtant pas uniquement à provoquer ou offrir un quelconque fan service au public : il permet surtout de créer une forte tension entre la reine des Noirs et Daemon, son oncle et mari, lorsqu’il reviendra de la forteresse d’Harrenhal.

Il ne reste que deux épisodes avant la fin de la saison 2 de House of the Dragon, mais leur durée a de quoi rassurer les spectateurs qui en demandent toujours plus. Et pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.