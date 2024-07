Après la mort d’un perso, House of the Dragon ajoute un détail macabre à son générique

La série a dévoilé un nouveau générique pour sa saison 2, et cette introduction a déjà été arrangée pour s’adapter aux événements des premiers épisodes.

La série dérivée de Game of Thrones a elle aussi droit à un générique pour présenter son univers : alors que la première saison de House of the Dragon entraînait le public dans la maquette du roi Viserys, la saison 2 présente cette fois une tapisserie relatant l’histoire des Targaryen.

On y découvre ainsi la Conquête du premier roi Aegon, ou encore la chute de Valyria. On peut aussi y voir le conflit de la Danse des Dragons, alors que Rhaenyra et Aegon II rassemblent leurs alliés pour préparer la guerre civile qui se prépare dans la saison 2. Ainsi, les faits historiques dépeints dans la tapisserie ne cessent d’évoluer alors que les épisodes du spin-off dévoilent de nouvelles scènes, souvent choquantes.

Ce sont des fans qui l’ont remarqué et en ont fait part sur les réseaux sociaux : après la mort perturbante du prince Jaehaerys dans l’épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon, le générique a ajouté un détail morbide à son générique. Le petit est en effet montré alité, tandis qu’un trait de broderie passe en travers de sa gorge et que de la peinture rouge semble déborder des fils.

hbo

“La position de l’entaille rouge. Nahhh, f**k cette série,” a réagi un fan sur X/Twitter, dont l’étonnement a trouvé un écho chez un autre : “Je n’avais pas remarqué ça avant. C’est vraiment dingue.“

“Ça m’a tellement pris au dépourvu que j’ai dû retourner en arrière,” a posté un troisième. “Mon dieu, j’avais oublié qu’ils changeaient les génériques pour refléter ce qui se passe dans l’histoire,” a écrit un quatrième.

Durant une interview pour Elle, le showrunner Ryan Condal a justement expliqué tous ces changements lors des génériques d’introduction : “La séquence de la saison 1 avait changé plusieurs fois au fur et à mesure que la saison se déroulait, c’est un peu une tradition initiée par la célèbre séquence de la carte de la série originale et nous voulions la perpétuer, car nous avons l’impression que ça fait partie de l’ADN des séries de Westeros.”

Le showrunner ajoute à propos de l’introduction de la saison 2 : “Je suis ravi de ce qu’ils ont fait, et j’ai hâte de faire évoluer cette séquence au fur et à mesure que nous progresserons dans l’histoire.”

Et si l’histoire des Targaryen vous semble encore un peu obscure, on vous explique les détails du générique de la saison 2 de House of the Dragon, et on vous dresse la liste de tous les rois de la dynastie de la maison du dragon, d’Aegon au Roi Fou de Game of Thrones.