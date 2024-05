Homelander va-t-il mourir dans la saison 4 de The Boys ?

C’est un oiseau ? C’est un avion ? Non ! C’est Homelander, plus fou et dangereux que jamais ! Mais est-il vraiment une force inarrêtable, ou va-t-il (enfin) mourir dans la saison 4 de The Boys ?

La saison 4 de The Boys promet une intrigue toujours aussi démentielle et sanglante que les précédentes. Et alors que la promotion de cette suite tant attendue se poursuit à coups de fausse campagne présidentielle, il semble que la mort suive Homelander – ou le Protecteur – comme son ombre.

Le leader maniaque des Sept a encore fait grimper le compteur des morts dans la saison 3, se débarrassant même de son ami Black Noir. Pas de panique, toutefois : car de nouveaux Supes vont débarquer dans l’équipe et combler les trous créés par le Protecteur. Mais pour ce qui est du chef de l’équipe, faudra-t-il bientôt lui trouver un remplaçant ?

De nombreuses théories existent pour déterminer la façon la plus probable d’arrêter le psychopathe en puissance dans The Boys. On vous les résume ici.

Homelander mourra-t-il dans la saison 4 de The Boys ?

Pour le moment, nous ne savons tout simplement pas si Homelander mourra dans la saison 4. Pourtant, il est évident que le tuer est l’objectif principal de nombreux personnages de The Boys.

amazon prime video

Billy Butcher veut notamment envoyer Homelander six pieds sous terre depuis le tout début de la série super-héroïque, au point même de se soumettre au Composé V dans une tentative un peu désespérée de l’abattre. Si le premier essai n’a pas été concluant, l’injection a tout de même condamné le protagoniste, réduisant nettement son espérance de vie. Il est donc évident que l’anti-héros ne s’arrêtera pas là.

Malheureusement, son seul espoir d’obtenir un résultat semble de convaincre le fils du Protecteur, Ryan, de se rallier à sa cause pour faire front commun. En effet, l’adolescent a éveillé des pouvoirs similaires à ceux de son père : il pourrait être le seul Supe capable de tenir tête au sadique en série des Sept.

Homelander peut-il réellement être tué ?

Oui, Homelander peut être tué. La tâche sera loin d’être aisée, mais le super-héros peut finir par faiblir après avoir subi une quantité phénoménale de dégâts.

Amazon Prime Video

Dans les saisons précédentes de The Boys, Homelander a déjà fait face à d’autres Supes redoutables. Il a ainsi eu droit à un tabassage en règles par Soldier Boy – ou Petit Soldat -, Queen Maeve et un Butcher sous stéroïdes. Ce qui n’a toutefois pas suffi à l’achever.

L’un des éléments les plus gênants pour l’affronter est sa super vitesse. S’il est difficile de l’attraper ou le blesser, il est également dangereux de lui faire face sans pouvoir assurer ses arrières. Il faut aussi composer avec son regard laser et sa force surhumaine. Enfin, en plus de disposer de tous ces atout, le Protecteur est avant tout connu pour son narcissisme et sa susceptibilité : il suffit d’un prétexte pour le convaincre de tuer tout le monde à vue.

Les armes standard sont inutiles dans un combat contre Homelander. Il est même tout à fait probable qu’une bombe atomique ne soit pas suffisante. Il faudra donc l’intervention d’un ou plusieurs Supes pour en venir à bout.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers des comics The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson.

Homelander meurt-il dans les comics The Boys ?

Oui, Homelander meurt dans les comics The Boys : il est tué par Black Noir.

Amazon Content Services LLC

Son meurtre est d’autant plus surprenant qu’il a lieu hors champ, loin des projecteurs, et est perpétré par celui qu’il considérait comme un allié.

On découvre en fait que Black Noir était un clone du Protecteur, créé par Vought dans le but de contrôler le super-héros et l’assassiner en cas de débordement. Une décision judicieuse pour une société aussi imposante, et reposant pourtant sur les épaules d’un maniaque imprévisible.

L’intrigue se déroule dans le numéro 65 de The Boys, dans lequel Black Noir révèle sa véritable mission. Mais la mort de Homelander n’est en rien un soulagement, car son clone le surpasse : peut-on vraiment le voir comme un allié alors qu’il sert loyalement Vought ?

Reste à savoir si la série suivra le même cheminement pour la fin de Homelander. Le retour de Black Noir d’entre les morts semble en tout cas signifier que les plans du showrunner Eric Kripke rejoignent ceux des auteurs des comics…

