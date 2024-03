The Bear Saison 3 : fenêtre de sortie, casting, intrigue, tout ce qu’on sait

The Bear arrive plus vite que prévu pour sa saison 3 : fenêtre de sortie, casting et intrigues, on vous dit tout ce qu’on sait sur le retour des chefs.

Succession n’est pas la seule série à avoir dominé les cérémonies des récompenses de ce passage à l’année 2024 : la saison 2 de The Bear s’est elle aussi taillée une belle part du gâteau, remportant dix prix majeurs, autant aux Golden Globes qu’aux Emmys.

Alors que tous les chefs du restaurant Chicago se préparaient à la réouverture, la série les a suivis chacun de leur côté, faisant la part belle aux personnages secondaires. Ceux qui étaient attachants dans la première saison ont gagné encore plus de terrain dans l’affection des spectateurs dans la deuxième saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le premier chapitre montrait la reprise d’une sandwicherie au bord du naufrage, le deuxième dévoilait les galères dans la création d’un restaurant de standing. Et le troisième volet est censé révéler comment Carmen et compagnie réussiront à rembourser les dettes engrangées… si c’est encore possible après le final de la saison 2.

Fenêtre de sortie, casting, intrigue : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 3 de The Bear.

Sommaire

La saison 3 de The Bear est attendue pour juin 2024, mais n’a pas encore de date précise à ce stade. La série rejoindra donc trois autres grosses productions du petit écran, dont House of The Dragon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

fx/disney+

Autre bonne nouvelle : le rythme de sortie ne sera pas hebdomadaire, car tous les épisodes sortiront en même temps. Il sera donc possible de les binge-watcher dès leur sortie en juin. C’est lors du TCA Winter Tour que le président de FX, John Langdraf, a expliqué son choix dans des propos rapportés par Decider :

“Nous avons pris la décision de mettre en ligne l’intégralité des épisodes [de la saison 2], car ils proposent une super fin. […] Chris a fait la série de telle manière que, même si les épisodes sont distincts, il y a une ambiance globale à chaque saison, alors nous avons choisi de ne pas changer ce que nous avions déjà mis en place, et nul doute que nous continuerons sur notre lancée. Même si nous le pouvions, je ne pense pas que nous changerions quoi que ce soit.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting et équipe de la saison 3 de The Bear

Bien que le casting n’ait pas été confirmé, nous pouvons déjà nous attendre à voir les acteurs suivants revenir dans le casting de la saison 3 de The Bear :

Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen “Carmy” Berzatto

Ayo Edebiri dans le rôle de Sydney Adamu

Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Richard “Richie” Jerimovich

Abby Elliott dans le rôle de Natalie “Sugar” Berzatto

Lionel Boyce dans le rôle de Marcus

Liza Colón-Zayas dans le rôle de Tina

Matty Matheson dans le rôle de Neil Fak

Edwin Lee Gibson dans le rôle de Ebraheim

Oliver Platt dans le rôle d’Oncle Jimmy

Chris Witaske dans le rôle de Pete

La grande interrogation concerne toutefois les stars venues s’ajouter durant la saison 2 : on ne sait pas encore si Molly Gordon reprendra le rôle de Claire, la petite amie de Carmy, ni si Jamie Lee Curtis sera présente pour incarner la redoutable matriarche Donna.

De son côté, Lionel Boyce, interprète de Marcus, s’est exprimé sur la saison 3 auprès de Distractify : “Je pourrais voir [Marcus] traverser n’importe quoi tant que nous obtenons une saison 3. Je ressens la même chose qu’après la saison 1, quand elle s’est terminée et que je me disais, « Je n’ai aucune idée de la direction que va prendre la série. »“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de la saison 3 de The Bear : De quoi parlera la série ?

Bien qu’il n’y ait à ce stade aucun détail officiel, plusieurs intrigues méritent une attention particulière dans la saison 3 de The Bear.

Frank Ockenfels/FX

Le final de la saison 2 a été un savant mélange de triomphe et de désastre : les équipes du restaurant ont assuré le service malgré des problèmes attendus, mais les humains derrière les tabliers s’en sont pris plein les dents. La nourriture est délicieuse, le père de Sydney encourage sa fille dans son entreprise, Tina assure en tant que sous-cheffe, Ebrahim s’est repris en main, Richie brille dans son costume et dévoile son plein potentiel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais Carmy foire sa relation avec Claire après avoir passé tout le service enfermé dans le frigo qu’il n’a pas cherché à réparer. Quant à Marcus, s’il a définitivement trouvé sa voie, les derniers messages reçus sur son téléphone n’augurent rien de bon pour sa mère.

L’acteur Lionel Boyce a expliqué auprès de Deadline que son personnage a pu s’exprimer en tant que chef dans la saison 2, et que la suite devrait le voir évoluer encore sur cette voie : “Selon moi, ce qui serait intéressant, ce serait de continuer d’explorer sa quête de grandeur. C’est avant tout une histoire de passion. Cette saison était très axée sur sa découverte d’un chemin menant aux sommets et des moyens permettant de les atteindre. Donc, j’aimerais le voir faire un pas de plus dans cette direction et voir tout ce que ça implique – le bon comme le mauvais.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Frank Ockenfels/FX

Dans une récente interview avec Variety, Jeremy Allen White a été interrogé sur ce qui pouvait être dit concernant la troisième saison. La réponse de l’interprète de Carmen reste cependant évasive : “Pour vous dire la vérité, je pense que quelques scénarios ont bien été écrits, mais je n’en ai lu aucun.”

Avant de préciser toutefois : “Je sais qu’en janvier, je vais consacrer pas mal de temps à des rencontres avec des chefs. Il y aura, je crois, un menu établi pour le restaurant dans la troisième saison. Et je sais que je vais commencer à assembler ce menu avec différents professionnels et à cuisiner, juste pour être capable de reproduire tout ça devant la caméra.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous nous sommes tous beaucoup préparés avant la première saison. Je suis allé à l’école de cuisine et j’ai passé beaucoup de temps dans des restaurants. Pour la deuxième saison, il était surtout question de lancer le restaurant, donc il n’y avait pas tant de cuisine que ça. Mais dans la troisième saison, je pense que nous allons revenir à l’ambiance de cuisine que nous avions au tout début.“

Pour ceux qui voudraient se rafraîchir les idées ou se refaire le menu intégral, les deux premières saisons de The Bear sont disponibles sur Disney+.

L’article continue après la publicité