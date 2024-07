La saison 5 de The Boys pourrait adapter cette mort traumatisante des comics

La saison 4 de The Boys est terminée, et les fans spéculent déjà sur ce qui pourrait se passer dans le dernier chapitre de la série, y compris sur l’une des morts les plus traumatisantes des comics.

La quatrième saison de la série Prime Video s’est terminée d’une manière sanglante et brutale (comme à son habitude), incluant des morts horribles et une nouvelle ère pour l’Amérique avec Homelander (ou Le Protecteur en VF) qui est maintenant au pouvoir.

L’article continue après la publicité

Alors que certains téléspectateurs ne sont pas satisfaits de la direction que prend la série, d’autres essaient déjà de deviner ce que la saison 5 apportera alors que la série de super-héros touche à sa fin.

L’article continue après la publicité

Dans un fil de discussion sur Reddit, un internaute a partagé les moments “les plus tristes” des comics, amenant certains téléspectateurs à croire qu’une mort particulièrement traumatisante pourrait être recréée pour la série. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur les comics The Boys !

L’article continue après la publicité

Dans le numéro 59 de la série de comics The Boys, un Super des Sept, baptisé Jack from Jupiter, tue le chien de Butcher, Terror, en représailles pour la fuite de vidéos controversées et explicites le concernant.

Tragiquement, les Boys n’ont en réalité rien à voir avec cette fuite, mais malgré tout, Butcher doit faire face à la perte de son chien. Il se rend ensuite dans un bordel que Jack fréquente et tue le super-héros en le poignardant à plusieurs reprises, tout en lui demandant pourquoi Terror a été tué.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Jack from Jupiter ne joue pas un grand rôle dans la série, il est mentionné brièvement. Dans la saison 2, un acteur joue le rôle de Jack dans l’une des vidéos parodiques explicites que regarde Lamplighter (ou La Torche). Il apparaît également dans le final de la saison 4 en tant que l’un des Supers listés pour contrôler les émeutes en cas de succès du plan d’assassinat de Robert Singer par Homelander (ce qui n’arrive pas).

L’article continue après la publicité

Étant donné qu’il n’a pas été introduit dans la série jusqu’à présent, cela amène de nombreux fans à douter que ce soit Jack qui tue Terror dans la saison 5, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils abandonnent l’idée que Terror rencontrera sa fin. Terror ne joue également pas un grand rôle dans la série, mais il est brièvement vu aux côtés de Butcher et pousserait sûrement l’anti-héros encore plus loin, puisque c’est l’un des derniers souvenirs de Becca qu’il lui reste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Imaginez si The Deep ou Noir est envoyé pour tuer le chien [de Butcher]”, a écrit un internaute. Leur supposition quant à qui pourrait abattre Terror est visiblement partagée par d’autres.

“Terror n’est pas aussi présent dans la série que dans les comics, mais je ne serais pas surpris si The Deep ou New Noir le tuait,” a commenté une autre personne, ajoutant que cela conduirait Butcher à “massacrer” le coupable.

À noter également que ce n’est la première fois que les fans spéculent sur la mort de Terror, puisqu’après avoir vu un indice en particulier dans la saison 4, certains suggéraient déjà que la disparition de l’animal de compagnie de Butcher pourrait être un des rebondissements amenant à la fin de la série The Boys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre encore davantage, découvrez pourquoi les pouvoirs d’Ashley seront “humiliants” dans la saison 5. Vous pouvez aussi consulter notre guide sur l’ultime saison de The Boys, ainsi que notre sélection de films et séries de super-héros qui devrait vous plaire.