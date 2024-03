Les meilleurs séries en streaming en mars : que voir sur Netflix, Disney+ et les autres ?

Vous en avez assez de passer vos soirées à éplucher les catalogues de streaming à la recherche de la série qui ravira votre cœur ? Pas de panique, voici le récapitulatif de toutes les nouveautés qui débarquent sur le petit écran en mars 2024.

Les services de streaming se multiplient, et avec eux les séries disponibles pour les spectateurs avides de nouvelles aventures. Du polar aux super-héros, en passant par les drames romantiques ou historiques, ou encore des K-dramas, il y en a pour tous les goûts.

Mais l’abondance peut avoir ses revers, et tout le monde connaît cette fameuse situation où faire un choix semble impossible, tandis que d’autres productions passent sous le radar des algorithmes.

Pour vous simplifier la vie, voici le récapitulatif des séries qui sortent en streaming en mars 2024 sur les différentes plateformes de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ et les autres : retrouvez ici vos futurs coups de cœur du petit écran.

Sommaire

Quelles séries voir sur Netflix en mars 2024 ?

Kevin Baker/Netflix

Le mois de mars 2024 sera particulièrement important pour Netflix, grâce à l’arrivée de deux séries majeures dans le catalogue. The Gentlemen tout d’abord, créée par Guy Ritchie pour adapter son propre film du même nom sorti en 2020.

Mais surtout pour Le Problème à 3 Corps, nouvelle série signée par les créateurs de Game of Thrones et attendue de pied ferme par la communauté de fans.

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries sur Netflix en mars 2024 :

Furies – 1er mars 2024

Blood & Water saison 4 – 1er mars 2024

Supersex – 6 mars 2024

Le Programme : Sectes, mensonges et enlèvements (série documentaire) – 6 mars 2024

The Gentlemen – 7 mars 2024

The Signal – 7 mars 2024

En verre et contre tous saison 4 (TV réalité) – saison 4

Young Royals saison finale – 11 mars 2024 (épisode final le 18 mars 2024)

Turning Point : l’arme nucléaire et la guerre froide (série documentaire) – 12 mars 2024

Bandidos – 13 mars 2024

Monk série intégrale – 15 mars 2024

Outreau : un cauchemar français (série documentaire) – 15 mars 2024

Chicken Nugget (K-drama) – 15 mars 2024

100% Physique ! – Sous terre saison 2 (TV réalité) – 19 mars 2024

Le Problème à 3 corps – 21 mars 2024

Quelles séries voir sur Disney+ en mars 2024 ?

2024 marvel

De son côté, Disney+ s’est taillé un chemin en ligne droite dans la concurrence pour mars 2024 : car la plateforme aux grandes oreilles a obtenu les droits de la série du moment, à savoir Shogun. L’histoire mêlant intrigues politiques et choc des cultures au pays des samouraïs a immédiatement fait un carton à ses débuts fin février, au point que la série adaptant le livre de James Clavell est passée pour la grande remplaçante de Game of Thrones.

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries sur Disney+ en mars 2024 :

Meurtres et autres complications – 5 mars 2024

Extraordinary saison 2 – 6 mars 2024

Marvel Animation X-Men (1992) saisons 3 à 5 – 6 mars 2024

Esprits criminels saison 16 – 13 mars 2024

Reservation Dogs saison 3 – 13 mars 2024

Panda – 13 mars 2024

Boy Girl etc. saison 2 – 13 mars 2024

Marvel Animation X-Men ’97 – 20 mars 2024

SAND LAND : LA SÉRIE – 20 mars 2024

Life and Beth saison 2 – 20 mars 2024

Philadelphia saison 16 – 27 mars 2024

Bienvenue à Wrexham saison 2 – 27 mars 2024

Nell rebelle – 29 mars 2024

Quelles séries voir sur Prime Video en mars 2024 ?

Amazon Content Services LLC

Pour le plus grand bonheur des fans de super-héros, Prime Video va relancer la diffusion de la saison 2 d’Invincible en mars : la partie 2 de la série d’animation va en effet redémarrer à partir du 14 mars, dans un épisode 5 qui s’annonce déjà comme particulièrement prenant.

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries sur Prime Video en mars 2024 :

Invincible saison 2 partie 2 – 14 mars 2024

Love Army – 20 mars 2024

My Undeadk Yokai Grilfriend – 22 mars 2024

Tig Notaro: Hello Again – 26 mars 2024

Fargo saisons 1 à 4 – 27 mars 2024

The Baxters – 28 mars 2024

Ourika – 28 mars 2024

Hope on the Street (série documentaire) – 28 mars 2024

Quelles séries voir sur Paramount+ en mars 2024 ?

amc

Ce mois-ci, Paramount+ se démarque de la concurrence grâce à une série particulièrement attendue des fans de zombies. En effet, la plateforme va diffuser The Walking Dead : The Ones Who Live, spin-off dans lequel les personnages emblématiques Rick et Michonne vont lutter pour se retrouver et affronter ensemble les morts comme les vivants.

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries sur Paramount+ en mars 2024 :

The Walking Dead : The Ones Who Live – 29 mars 2024

A Gentleman in Moscow, intégrale – 29 mars 2024

Quelles séries voir sur Apple TV+ en mars 2024 ?

apple tv+

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries sur Apple TV+ en mars 2024 :

Les aventures imaginaires de Dick Turpin – 1er mars 2024

The Reluctant Traveler with Eugene Levy saison 2 – 8 mars 2024

Manhunt – 15 mars 2024

Palm Royale – 20 mars 2024

Fraggle Rock : L’aventure continue saison 2 – 29 mars 2024

Quelles séries voir sur Canal+ en mars 2024 ?

Les offres en bundle de Canal+ permettent d’accéder au catalogue d’autres plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+, Apple TV+ ou OCS : nous ne mettons donc ici que les séries originales.

Retrouvez ci-dessous toutes les nouvelles séries originales sur Canal+ en mars 2024 :

Supersex – 6 mars 2024

Trigger Point saison 2 – 14 mars 2024La fièvre – 18 mars 2024

La plateforme française a également frappé fort dès le début du mois de mars : à la diffusion des Césars s’est superposée celle des Oscars de 2024, riche en anecdotes et en discours émouvants.

