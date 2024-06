Pourquoi Homelander est-il obsédé par le lait dans The Boys ?

La saison 4 de The Boys a commencé et une référence à Madelyn Stillwell ramène une question qui date des débuts de la série sur la table : pourquoi Homelander est-il autant obsédé par le lait ?

Homelander compte certainement parmi les meilleurs vilains dans l’histoire des séries super-héroïques. Le leader dérangé des Sept dans The Boys aime se présenter comme une divinité surpuissante, mais même les dieux ont leurs points faibles, et le Protecteur ne fait pas exception : le petit plaisir caché du grand méchant, c’est un bon verre de lait.

Dès le début de la série créée par Eric Kripke pour adapter les comics de Garth Ennis, le penchant d’Homelander pour le lait a été mis en avant. Et tout semble avoir commencé avec l’ancienne directrice de Vought, Madelyn Stillwell. Pourtant, même après la mort de la dangereuse manipulatrice, le Protecteur continue d’être obsédé par le lait. Pourquoi ?

Pourquoi Homelander est-il obsédé par le lait dans la série The Boys ?

Le fétichisme du lait d’Homelander est le résultat de l’absence d’une figure maternelle dans son entourage. Élevé dans un laboratoire de Vought, il a développé ce qui ressemble à un sérieux complexe d’Œdipe, confondant visiblement ce besoin d’amour maternel avec des désirs sexuels.

L’enfance difficile et aseptisée de tout sentiment du personnage peut facilement expliquer sa morale bancale et son côté sociopathe, alors que le vilain de la série semble parfois encore coincé en pleine enfance.

Après avoir tué Madelyn Stillwell, ses troubles continuent dans la saison 2 et se traduisent par une obsession pour le lait : le personnage trouve une dernière bouteille de lait maternel de l’ancienne directrice et le boit dans une scène perturbante. Si cette séquence pouvait suggérer que c’était au lait de Madelyn qu’Homelander était addict, la suite de la saison a clairement balayé la théorie : le leader des Sept est simplement tombé amoureux de tout type de laitages.

Traire une vache avec sensualité pour boire le lait bien chaud et ainsi se détendre après un moment de frustration ? C’est fait. Partager un verre de lait et des milkshakes avec son fils Ryan pour célébrer les débuts de l’adolescent dans la société des Supers ou essayer de l’amadouer ? C’est fait également. Garder une bouteille de lait maternel de Madelyn dans son coffre à trésors ? Comptez sur le Protecteur.

Pourtant, cette obsession pour le lait n’apparaît nulle part dans les comics The Boys de Garth Ennis. Et ce, tout simplement parce qu’elle a été inventée par Eric Kripke et l’acteur Antony Starr dans la série.

C’est en tout cas ce qu’a expliqué l’interprète d’Homelander auprès de GQ en 2022, se souvenant de la scène où le personnage réchauffe le lait congelé de Madelyn pour le boire : “C’est un de ces moments où je me suis dit que je devais juste y aller à fond. (…) Alors j’ai envoyé un mail à Kripke : « Mon pote, c’était tellement drôle. Je pense qu’on devrait en faire plus. » C’est devenu un motif récurrent et c’est vraiment dément.“

La saison 4 de The Boys a démarré le 13 juin 2024 sur Prime Video. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur ce qu’il s’est passé dans les précédentes saisons, vous pouvez aller jeter un coup d’œil à notre résumé de la série. Et pour ne rien rater de la suite de la nouvelle saison, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

