Le final de la saison 4 de The Boys va ramener au moins un personnage majeur, mais le teaser pourrait également indiquer le retour imminent de Soldier Boy.

Attendue par de nombreux fans à travers le monde, le teaser du final de la saison 4 de The Boys a enfin été publiée sur les réseaux sociaux. Cela nous donne ainsi un bref aperçu de ce que l’on pourra attendre du huitième et dernier épisode de la saison, avec un Butcher à l’agonie tandis qu’Homelander (ou Le Protecteur en VF) et Victoria Neuman font leurs derniers coups.

Mais vous ne vous attendiez probablement pas à l’apparition furtive et quasi-invisible d’une Grace Mallory. Et d’après le teaser, le retour de l’ancienne directrice adjointe de la CIA pourrait également annoncer le retour d’un personnage que tout le monde attend, à savoir celui de Soldier Boy (ou le Petit Soldat).

“Demain, c’est notre dernière danse, pour l’instant. Lancez les violons.”

Bien que cela ne dure qu’une seconde à peine, on peut brièvement apercevoir Mallory de manière floue dans une séquence, alors qu’elle tend la main vers un bouton rouge. C’est la première fois que nous voyons Mallory cette saison, bien qu’elle ait été mentionnée au début. Nous n’avons pour le moment pas plus de détails sur l’endroit où elle se trouve, ce qu’elle fait, ou ce à quoi sert ce gros bouton vers lequel elle se dirige.

Mais la dernière fois que nous avons vu Mallory, c’était à la toute fin de la saison 3, lorsqu’elle s’occupait de sécuriser l’endroit où Soldier Boy a été enfermé. Le détestable pastiche de Captain America a été vu pour la dernière fois inconscient après que Queen Maeve (ou Reine Maeve) se soit jetée avec lui du haut de la tour Vought. Mais le Super est toujours en vie, étant alors emprisonné secrètement sous l’œil vigilant de Mallory.

Nous ne savons pas ce que Mallory ou Soldier Boy ont fait depuis. Est-il possible que la scène que nous voyons soit celle de l’évasion de Soldier Boy, et que le bouton soit un moyen de le remettre en stase, ou même simplement une alarme pour évacuer l’installation après son évasion ?

Tous les signes semblent pointer vers un retour de Soldier Boy, d’autant que le créateur de la série, Eric Kripke, étant très ouvert sur son désir de ramener Jensen Ackles pour la dernière saison de la série. Certains fans sont en tout cas convaincus du retour de Soldier Boy dans la saison 4, à l’image de cet internaute qui a répondu ceci à la publication sur X/Twitter : “Soldier Boy sera de retour pour le final de la saison”.

Heureusement, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour savoir si The Boys conclura sa quatrième saison avec le retour de Soldier Boy, puisque le final de la saison 4 de The Boys sortira sur Prime Video le 18 juillet 2024.

Si vous cherchez plus de contenu sur The Boys, découvrez quels sont les personnages qui vont mourir dans le final de la saison 4 selon les fans, ou encore quelle est cette star de la série qui souffre de la même maladie rare que le nouveau Black Noir.