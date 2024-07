The Boys est une série qui s’est distinguée grâce à un ensemble de personnages exceptionnel, mais certains fans sont surpris d’apprendre qu’un duo de personnages clés n’a jamais interagi à l’écran.

Dans une publication sur le subreddit de The Boys, un fan a souligné que certains personnages de la série n’avaient jamais interagi entre eux. La plupart ne sont pas si surprenants ; il n’y avait pas vraiment de raisons pour que Frenchie interagisse avec Soldier Boy (ou le Petit Soldat en VF) par exemple.

L’article continue après la publicité

Mais la plus grande surprise est que deux des personnages principaux de la série, à savoir La Crème (ou Mother’s Milk, aka MM en VO) et Homelander (ou Le Protecteur en VF), ne se sont jamais parlés. Et cela malgré le fait qu’ils soient tous deux des figures emblématiques de cette série de super-héros qui, rappelons-le, a débuté en 2019 sur Prime Video.

L’article continue après la publicité

Amazon Prime Video

Certains fans ont également remarqué l’absence de toute scène entre les deux. Un internaute Reddit a dit : « C’était bizarre d’entendre Homelander prononcer le nom de La Crème dans la scène où ils ont tué Cameron Coleman », et un autre a ajouté : « Honnêtement, j’aimerais vraiment que La Crème et Homelander discutent. »

L’article continue après la publicité

Il est encore plus étrange que les deux ne se soient jamais rencontrés quand on considère qu’il y a une raison évidente pour de l’animosité entre eux. Après tout, le père de Homelander, Soldier Boy, est responsable de la mort du père de La Crème. Les deux auraient presque certainement beaucoup de choses à se dire s’ils se rencontraient.

L’article continue après la publicité

Mais en réalité, les fans ont déjà pu voir La Crème et Homelander dans une même scène. En effet, c’est durant le fameux Hérogasme de l’épisode 6 de la saison 3, lorsque le combat entre Soldier Boy et Homelander commence, qu’on peut voir La Crème se réveiller après avoir été assommé par l’explosion de Soldier Boy. Et alors qu’il a d’abord la ferme intention de combattre les deux Supers, c’est l’arrivée de Starlight qui lui fera retrouver la raison, puisqu’elle va le convaincre d’aller plutôt porter assistance aux blessés.

L’article continue après la publicité

Et plus récemment encore, les deux ont failli se rencontrer dans l’épisode 3 de la saison 4, lorsque La Crème accompagne Hughie pour espionner une réunion entre Homelander, Sister Sage et Victoria Neuman. Seul Hughie a été découvert lors de cette réunion, et il s’est échappé de justesse.

L’article continue après la publicité

Il ne reste qu’une saison de The Boys, il y a donc encore quelques opportunités pour que La Crème et Homelander interagissent l’un avec l’autre. Mais la série pourrait également très bien se terminer sans que ces deux personnages n’aient droit à un véritable face-à-face.

L’article continue après la publicité

Si vous cherchez plus de contenu sur The Boys, découvrez pourquoi The Deep est l’un des Supers les plus redoutables de la série, ou encore quels sont les personnages qui risquent de mourir dans le final de la saison 4 selon les fans. Vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4.