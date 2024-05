The Boys Saison 4 : Comment Black Noir fait-il pour revenir après sa mort ?

Black Noir est mort dans le final de la saison 3 de The Boys, alors comment l’ancien agent furtif des Sept peut-il revenir dans la saison 4, et pourquoi ?

La date de sortie de la saison 4 de The Boys approche, et la bande-annonce a dévoilé le surprenant “retour” de Black Noir. Si la plupart des questions obtiendront une réponse à l’occasion de la diffusion des épisodes, le créateur de la série, Eric Kripke, avait déjà commenté ce rebondissement en juillet 2022.

De nombreuses théories fleurissent sur les réseaux sociaux concernant de nombreuses intrigues, comme la maladie de Butcher ou l’apparition du casting de la série dérivée Gen V. Mais pour ce qui est de Black Noir, c’est certain : nous reverrons le personnage… ce qui peut créer la perplexité chez les spectateurs. On vous explique tout.

Il semble que le Black Noir original soit bel et bien mort, mais Vought l’a tout de même remplacé par une “toute nouvelle” version dans la saison 4 de The Boys.

Eric Kripke a confirmé que l’acteur Nathan Mitchell serait en fait un “tout nouveau” Black Noir dans la suite. Le créateur de la série a ainsi expliqué auprès d’Entertainment Weekly : “Nathan joue un personnage vraiment intéressant et hilarant qui portera le costume la saison prochaine. Nous explorerons tout ça peu à peu dans la saison, mais c’est un tout nouveau personnage.“

L’acteur figurait au casting des saisons 1 à 3 de The Boys en tant que cascadeur pour Black Noir. Quant à l’interprète du héros démasqué, il s’agissait de Fritzy-Klevans Destine. Cette fois, le rôle pourrait donc bien différer.

À ce stade, plusieurs pistes peuvent être explorées sur l’interprétation de “Black Noir II”. Nathan Mitchell pourrait continuer d’assurer les cascades et laisser les phases démasquées à un autre acteur. Mais il pourrait tout aussi bien rester le seul interprète du nouveau personnage. Ce qu’il faut retenir, c’est que Vought n’a eu aucun scrupule à remplacer son héros.

Pourquoi Black Noir est-il de retour dans The Boys ?

On ne se refait pas : Vought a probablement décidé de ramener Black Noir pour des raisons de publicité et de marketing.

Dans la bande-annonce de la saison 4, il est photographié aux côtés de The Deep et A-Train. On retrouve alors l’un des éléments clé de la communication de l’entreprise américaine : l’importance des relations publiques.

Black Noir n’a jamais été le membre le plus populaire des Sept, mais il compte parmi les vétérans et a toujours été présenté comme le membre le plus loyal envers Homelander. Vought voulant présenter les Sept comme un groupe soudé de héros fiables, il n’était alors pas envisageable de révéler sa trahison et ses conséquences mortelles.

Car le public n’est pas au courant de l’assassinat de Black Noir par Homelander. Pour protéger ce dernier, le plus simple était très certainement de ne pas mentionner la disparition du Supe. Une stratégie qui aura été facilitée par son masque, porté vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Black Noir ne sera pas le seul “nouveau” héros à intégrer les Sept : l’équipe d’élite de Vought va également accueillir des petites nouvelles. Vous pouvez consulter notre guide pour tout savoir sur Firecracker ou encore Sister Sage.