The Boys saison 4 : le sombre secret de Butcher teasé dans un récent leak

Si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer pour Billy Butcher à l’approche de la saison 4 de The Boys, détrompez-vous, car des teasers ayant récemment leaké révèlent une intrigue sombre pour le personnage. Attention, spoilers !

Le personnage incarné par Karl Urban a traversé de rudes épreuves tout au long de The Boys, allant de la révélation sur le lien unissant “son fils” Ryan et Homelander (ou le Protecteur en VF) jusqu’à ses démêlés avec Vaught. Lors du final de la saison 3, nous avions appris qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre à cause des effets du Temp V, mais cela ne l’a pas perturbé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au contraire, il va continuer et se fixer pour objectif d’éliminer Victoria Neuman alors qu’elle a annoncé sa candidature à la vice-présidence. Avec la saison 4 de The Boys prévue pour le 13 juin 2024, l’histoire de Butcher va s’aggraver. Un utilisateur d’Instagram bien connu, qui a déjà partagé des leaks par le passé, a révélé l’intrigue de nombreux personnages pour la saison 4, incluant celle de Butcher.

Partagés sur Reddit par un autre internaute, ces nouveaux leaks nous révèlent que Butcher commencerait à avoir des hallucinations, voyant des personnages tels que Becca. Mais ce n’est pas tout, car nous devrions également apprendre qu’il l’a trompée lorsqu’ils étaient ensemble. D’autres détails incluent le fait qu’il prépare des cookies pour Ryan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et parmi les autres secrets que pourrait cacher le personnage, les leaks nous révèlent que Butcher disposerait d’un virus spécial capable de tuer les super-héros, ce qui n’est pas sans rappeler l’intrigue de la série Gen V, le dernier spin-off en date de The Boys. Les détails incluent également une masse noire dans son cerveau qui lui laisse six mois à vivre. Cette masse noire pourrait potentiellement être un effet secondaire du Temp V. Mais il y a également une autre révélation qui attire l’attention, à savoir qu’il aurait un super-pouvoir qui serait en réalité contrôlé par quelqu’un d’autre.

Rassurez-vous, la folie meurtrière de Butcher n’est pas prête de s’arrêter, puisqu’il devrait tuer au moins deux personnages dans la prochaine saison, l’un d’eux étant un protagoniste. Mais le détail le plus déchirant de l’intrigue concerne Ryan. Selon les informations, Butcher dira la vérité à Ryan à propos de Homelander.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au fil de l’intrigue, Ryan s’est de plus en plus attaché à Homelander, son père, et a commencé à rejeter les valeurs que sa mère lui avait enseignées. Mais il ignore la vérité. Butcher révèlera certainement à Ryan la manière dont Homelander a agressé sa mère Becca, ayant entraîné la grossesse de cette dernière.

La saison 4 de The Boys est prévue pour être diffusée sur Amazon Prime et devrait faire suite aux évènements survenus dans Gen V. Vous pouvez également découvrir quel est ce nouveau spin-off de The Boys qui pourrait sortir après la saison 4.

L’article continue après la publicité