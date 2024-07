Selon les fans de The Boys, six personnages pourraient potentiellement mourir dans le final de la saison 4 – mais pourront-ils échapper à leur destin ?

La saison 4 de The Boys n’a pas éliminé beaucoup de grands Supers ou de méchants jusqu’à présent. Et à en juger par les apparences, tout laisse à penser que Homelander (ou Le Protecteur en VF) sera encore là pour une autre saison. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la mort n’est plus dans les parages.

Hughie a été forcé de tuer son père après que sa dose de V temporaire (ou Temp-V en VO) soit devenue incontrôlable, Tek Paladin (ou Tek Knight) a été tué par Laddio et son majordome, et The Deep a assassiné Ambrosius dans l’épisode 7.

Et maintenant que nous sommes à moins d’une semaine du final de la saison 4, tout le monde se pose la même question : qui survivra, et que restera-t-il d’eux ?

Sur le subreddit de The Boys, un internaute a déclaré que six personnages étaient susceptibles de mourir d’ici la fin de la saison 4. Il s’agit de Victoria Neuman, Billy Butcher, Firecracker, Black Noir, A-Train, et enfin Ashley.

Ce sont des prédictions raisonnables. Les rumeurs sur la mort de Neuman circulent depuis des semaines, notamment après une image de Butcher qui a fuité.

Firecracker a enfin vu les profondeurs de la cruauté de Homelander dans l’épisode 7, lorsqu’il a littéralement déchiré Webweaver en deux, et elle avait l’air effrayée (et qui ne le serait pas face à un tel spectacle). Peut-être qu’elle sera victime de sa colère ou que Butcher et compagnie la tueront.

Black Noir a également été jeté par une fenêtre (même si on a vu qu’il pouvait voler), et étant donné que la nouvelle version du Super a principalement été utilisée à des fins humoristiques dans cette saison, on peut penser qu’il ne reviendra plus par la suite.

Butcher et A-Train sont les plus controversés. L’intrigue de cette saison 4 s’est beaucoup construite autour de Butcher et de son pouvoir caché, et le showrunner Eric Kripke a répété à plusieurs reprises que la série va mener à une confrontation finale entre lui et Homelander, sa mort semble donc moins probable.

“Après cet épisode, j’ai réalisé que Butcher ne mourra pas de sitôt. Il me semble que la tumeur décide de son état de santé en fonction de son humeur”, a commenté un internaute, tandis qu’un autre a prédit : “Je m’attends à ce qu’ils utilisent éventuellement le virus sur Butcher pour tuer son cancer.”

Il est facile de comprendre pourquoi les gens s’inquiètent pour A-Train. Contrairement à l’allégeance pathétique de The Deep à Homelander, nous l’avons vu aider secrètement les Boys et même effectuer son premier vrai sauvetage.

C’est beaucoup de rédemption en une saison, et les fans pensent que cela le prépare à mourir en héros, c’est pourquoi beaucoup s’inquiètent pour son avenir dans la série. “Voir A-Train être un héros fait tellement de bien. Il a parcouru un long chemin depuis la saison 1. Mais je pense que c’est pour cela qu’il mourra. Il mourra en héros”, a écrit un internaute.

“A-Train peut facilement survivre, mais il ne le fera pas, puisqu’il sait maintenant ce que ça fait d’être un héros. Sacrifice ultime en approche”, a commenté un autre.

Cependant, quel est l’intérêt de reconstruire son personnage s’il ne peut pas utiliser ses pouvoirs à bon escient ? Un sacrifice de dernière minute serait puissant, mais il pourrait être une arme essentielle contre Homelander s’il rejoint pleinement les Boys dans la saison 5 de The Boys.

En attendant, découvrez en quoi le final de la saison 4 de The Boys va “changer le monde à jamais” selon le créateur de la série Prime Video. Et pour être sûr de ne pas manquer le dernier épisode, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4.