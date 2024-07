Pourquoi Homelander ne tue pas Butcher dans The Boys ? Le créateur de la série répond

La rivalité entre Billy Butcher et Homelander est au cœur de The Boys depuis quatre saisons maintenant, mais les fans ne peuvent s’empêcher de se poser la question suivante : pourquoi Homelander ne tue-t-il tout simplement pas Butcher pour en finir une bonne fois pour toutes ?

Obnubilé par sa quête de vengeance, Butcher traque les Super, et plus particulièrement Homelander (ou Le Protecteur en VF), depuis de longues années, bien avant le début de The Boys. Les deux se sont trouvés en opposition tout au long de la série, et c’est une rivalité que même Homelander a admis apprécier.

Mais avec la saison 4 qui monte en puissance, la dynamique entre les deux a changé. Homelander, qui tente désormais d’élever Ryan comme son fils, trouve Butcher constamment sur sa route, essayant soit de sauver Ryan, soit de tuer Homelander.

Et avec Homelander qui veut prendre le contrôle du gouvernement dans la saison 4, tandis que les jours de Butcher sont comptés à cause de sa tumeur au cerveau, on se demande pourquoi Homelander ne met tout simplement pas fin à ce duel en tuant Butcher. Et c’est lors d’un entretien avec LAD Bible que le créateur de la série Prime Video Eric Kripke a partagé son raisonnement à ce sujet.

« Je pense en fait qu’il est préoccupé par la réaction de Ryan », a expliqué Kripke. « Je pense que pour lui, ça n’a pas vraiment d’importance, parce que ce type va mourir de toute façon. »

En effet, Homelander semble maintenant en grande partie indifférent vis-à-vis du sort de Butcher. Après des années de rivalité, il ne prête dorénavant plus vraiment attention à l’ancien leader des Boys, se concentrant plutôt sur son coup d’État gouvernemental et tentant de façonner Ryan en un Super aussi sinistre que lui.

Mais si Homelander semble vouloir ignorer Butcher, ce n’est pas le cas de Ryan, qui se soucie encore clairement de son “père adoptif” à un certain niveau. Les deux se retrouvent à plusieurs reprises tout au long de la saison, même si Ryan vit sous la garde de Homelander.

Sachant parfaitement l’effet que tuer Butcher pourrait avoir sur Ryan, étant donné qu’il représente le seul véritable lien avec sa défunte mère, on comprend donc pourquoi Homelander peut être encore réticent à l’idée de se débarrasser de son ennemi de toujours.

Mais c’est peut-être ce manque d’attention envers Butcher qui pourrait justement causer la perte d’Homelander dans le futur. Avec la saison 5 qui fera office de conclusion à la série The Boys, il y a donc fort à parier que la relation entre Butcher et Homelander va encore avoir droit à quelques rebondissements.

Si vous venez de regarder l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, consultez notre guide sur Laddio, l’acolyte de Tek Paladin, ou encore celui sur Webweaver, la parodie de Spider-Man.