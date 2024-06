Gen V saison 2 : une photo du tournage montre un des candidats rejetés des Sept

Une photo qui serait apparemment issue du tournage de la saison 2 de Gen V montre le super-héros Dogknott, un candidat rejeté des Sept.

Le mois dernier, l’internaute inlifetroll a partagé cette photo sur le subreddit de Gen V, en écrivant : “Je ne regarde pas la série mais en passant en voiture, j’ai vu ce gars et je me demandais si quelqu’un connaissait le nom de cet acteur.”

L’image correspond au calendrier de production de la saison 2 de Gen V ayant commencé son tournage en mai. De plus, la communauté Reddit a révélé que l’acteur en costume est Zach McGowan, connu notamment pour les séries Shameless, Black Sails ou encore Les 100.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais ce que nous ne savions pas à l’époque, c’est que le nouveau super-héros de McGowan, Dogknott, apparaissait comme l’un des candidats potentiels pour rejoindre les Sept dans la saison 4 de The Boys.

Un autre utilisateur de Reddit a alors récemment fait le lien, partageant une capture d’écran du post d’inlifetroll avec la description : “Basé sur une photo du tournage de la saison 2 de Gen V, il semble que Dogknott va apparaître.”

Cela aurait beaucoup de sens, étant donné que l’apparition de Dogknott dans The Boys n’était rien de plus qu’une photo et une brève (et assez explicite) description.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sa photo est montrée dans l’épisode 1 de la saison 4, lorsque Ashley présente aux Super de Vought une série de nouveaux membres potentiels qui pourraient rejoindre les Sept.

Lorsque le profil de Dogknott apparaît, A-Train intervient, “Je pensais qu’il avait mangé un chien.” Mais The Deep (ou l’Homme-Poisson en VF) répond, “Au restau. Ça change tout.”

En plus de cette anecdote, son profil montre un certain nombre de ses crédits d’acteur, y compris l’émission de télé-réalité Poundtown avec Dogknott, ainsi que les films Doggie’s Home et Doggie’s Home 2: Old Dog, New Tricks.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à ses compétences spéciales, on retrouve notamment la télépathie canine, la détection de cancer, la super audition, la vision nocturne ainsi que la haine des feux d’artifice.

Bien que ce soit une parenthèse hilarante, on pourrait s’attendre à ce qu’un acteur de l’expérience de McGowan ait normalement un rôle plus substantiel. On peut donc supposer que cette brève apparition n’était qu’un teaser pour ce qui l’attend dans la saison 2 de Gen V.

Le post Reddit a incité les fans à spéculer sur son arc narratif, l’un suggérant, “Le gars est proche des chiens à un degré inconfortable mais la blague est… il aime vraiment, vraiment les chiens. Sans rien de sexuel.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a répondu, “C’est en fait hilarant. Deep nous fait supposer que ce serait sexuel, donc c’est une subversion qui les empêche de raconter la même blague deux fois.”

“Particulièrement si, contrairement à Deep, Dogknott se soucie vraiment des droits des animaux et du bien-être et a eu des ennuis avec Vought pour avoir refusé des sponsors avec des entreprises qui torturent les animaux,” a ajouté un troisième.

D’autres sont simplement excités par la perspective de voir McGowan, y compris cette personne qui a dit, “Il a joué Roan dans Les 100. Sérieusement, c’est un bon acteur.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un deuxième a ajouté, “Son rôle dans Shameless était tellement bon que ça rend difficile de le prendre au sérieux dans d’autres rôles. Super acteur néanmoins.”

Les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont en streaming sur Prime Video. Découvrez quand regarder le prochain avec notre calendrier de sortie de la saison 4.

Vous pouvez également découvrir si Soldier Boy reviendra dans la saison 4 et ce que Sister Sage a fait à son cerveau, ou encore si Butcher est un Super dans la nouvelle saison de The Boys.