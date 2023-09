Où situer la série Gen V dans la chronologie de The Boys ?

Le spin-off de la célèbre série de superhéros pas très héroïques vient de sortir sur les petits écrans. Mais quand exactement se déroulent les événements de gen V par rapport à ceux de The Boys ? On vous explique la timeline.

Toujours aussi sanglant, l’univers de The Boys n’a pas fini de balancer des hectolitres d’hémoglobine sur les petits écrans de Prime Video. Après des débuts fracassants en 2019, la série adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson a continuer de faire palpiter le cœur des spectateurs au fil des 3 saisons.

La sortie de la saison 4 n’a pas encore de date, étant soumise aux récentes grèves des scénaristes et des acteurs. Mais en attendant, les fans pourront profiter d’une toute autre histoire : celle de Gen V, spin-off tout aussi gore que sa grande sœur. Mais quelle est sa place au juste dans la chronologie de The Boys ?

Nouveaux personnages, nouveaux pouvoirs et nouvelle intrigue, mais toujours le même univers

Et oui, car si Gen V suit un tout nouveau groupe de personnages détachés de l’intrigue principale, ces nouveaux-venus resteront canon. Quant à savoir où dans le temps situer l’histoire de ces étudiants dotés de superpouvoirs, les créateurs de la série ont mis fin à toute spéculation, clarifiant une fois pour toutes la chronologie générale de The Boys.

Officiellement, Gen V s’incruste entre les saisons 3 et 4 de The Boys. Une situation confirmée sur les réseaux sociaux quelques semaines avant sa première diffusion sur Prime Video.

“Pour clarifier les choses, Gen V prend place entre la saison 3 et la saison 4. Donc les gosses [de l’Université Godolkin] ont tous vu Homelander faire sauter la tête d’un mec avec son laser sous des applaudissements tonitruants.“

Explications de la chronologie de Gen V par rapport à The Boys

Gen V se situant après les événements de la saison 3, cela signifie techniquement que l’histoire est la plus récente dans l’univers sur Prime Video, propulsant la série avant la prochaine saison “principale”.

Compte tenu de l’attention portée sur les Sept, il ne fait aucun doute que chaque personnage de Gen V est parfaitement au courant des événements qui se sont déroulés durant les trois premières saisons de The Boys. Des têtes explosées aux révélations choquantes de Stormfront, on peut supposer sans trop se mouiller qu’il s’agit d’informations rendues publiques, et que les étudiants de l’Université connaissent très bien.

Bien qu’il soit encore difficile de dire à quel point elles sont interconnectées, il y a de fortes probabilités pour que la saison 1 de Gen V soit rattachée à la saison 4 de The Boys, et que la timeline continue à évoluer en se complexifiant à l’avenir. Mieux vaut donc avoir vu la série principale pour mieux appréhender son spin-off, et inversement.

