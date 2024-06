Billy Butcher est-il un Super dans la saison 4 de The Boys ?

Avec la révélation choquante de l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys, vous vous demandez peut-être : Billy Butcher est-il un Super ?

Étant donné qu’il a passé la majeure partie de sa vie adulte à détester Vought, les Sept et tout ce qui est lié aux Supers (ou “Supes” en VO), il est plutôt ironique que Butcher soit mourant après s’être plongé dans ce monde avec le V temporaire (ou Temp-V).

Maintenant qu’il sait qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il est plus déterminé que jamais à éloigner Ryan de Homelander (ou Le Protecteur en VF), intensifiant ses efforts dans la saison 4 de The Boys.

Mais son parcours semble prendre un nouveau tournant dans le dernier épisode en date, alors que le personnage fait une révélation majeure. Est-ce que Butcher est passé du côté obscur en devenant lui-même un Super ? Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys !

Butcher est-il un Super ?

Butcher n’est pas un Super… du moins pas vraiment. Dans l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys, Butcher révèle à Hughie qu’il s’est secrètement injecté du Composé V après avoir découvert qu’il était en train de mourir, mais cela n’aurait pas eu l’effet escompté.

Butcher affirme que tout ce que cela a fait, c’est accélérer sa détérioration. Cependant, plus tôt dans l’épisode, il se bat avec le Super Ezekiel après s’être introduit dans la caravane de Firecracker.

Amazon Prime Video

Le prédicateur de Samaritan’s Embrace (ou Saintmaritain pour demain) utilise ses pouvoirs pour enrouler son bras autour du cou de Butcher à la manière d’un boa constricteur. Pendant un moment, on dirait que Butcher va mourir, mais l’écran devient noir et on entend un cri.

Quand la scène revient, Butcher est vivant tandis qu’Ezekiel a été réduit en morceaux. Comme Butcher s’est évanoui, il n’est pas confirmé si cela est le résultat de pouvoirs obtenus inconsciemment grâce au Composé V ou si un autre Super l’a secrètement sauvé.

Si c’est la première hypothèse, peut-être que Butcher est finalement devenu un Super. Quoi qu’il en soit, le sérum ne l’a pas laissé en grande forme, avec des scènes précédentes montrant un parasite semblable à un ver se tortillant sous sa peau, faisant notamment s’évanouir Butcher lorsqu’il est sous la douche.

Pourquoi le Composé V n’a-t-il pas fonctionné ?

Bien que la raison soit inconnue, le Composé V ne fonctionne pas aussi bien chez les adultes. Les résultats sont souvent immédiats et sont beaucoup plus susceptibles de provoquer des effets indésirables, y compris des décès, ce qui semble être la cause des problèmes de Butcher.

C’est pourquoi Vought a toujours encouragé les parents à utiliser le Composé V sur leurs enfants. Il fonctionne mieux sur les sujets plus jeunes et peut prendre beaucoup de temps, parfois des années, pour faire effet.

Amazon Prime Video

Avant la première de la saison 4 de The Boys, l’une des théories principales des fans était que Butcher sauverait sa propre vie en prenant le Composé V.

“Il doit le faire ou le V temporaire le tuera,” disait un internaute sur Reddit. “A-Train va probablement faire défection et lui en procurer.”

Un autre écrivait, “C’est le seul moyen pour Butcher de surmonter les effets secondaires du V temporaire. Ironiquement, il doit s’engager pleinement à devenir un Super.”

“Il est déjà en train de mourir, donc il n’a vraiment rien à perdre à moins que cela ne fasse accélérer le processus ou, puisque nous savons que vous obtenez les mêmes pouvoirs, il sera juste invulnérable pour toujours maintenant,” ajoutait un troisième.

Il semblerait que ce dernier ait vu juste, dans la mesure où Butcher a affirmé que prendre le Composé V, qu’il a volé à partir de la fiole que Frenchie a obtenue pour redonner ses pouvoirs à Kimiko, n’a fait qu’aggraver son état.

Mais si c’était vraiment Butcher qui a tué Ezekiel, cela pourrait lui avoir donné des pouvoirs dont il n’est pas encore conscient.

Nous nous assurerons de tenir cette page à jour dès que de nouveaux détails sur le statut de Super de Butcher seront révélés.

En attendant, les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont disponibles en streaming sur Prime Video. Découvrez quand regarder le prochain épisode avec notre calendrier de sortie de la saison 4. Vous pouvez également en apprendre davantage sur la série, comme par exemple sur le retour potentiel de Soldier Boy dans la saison 4 et ce que Sister Sage a fait à son cerveau.