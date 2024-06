Peut-on espérer un crossover entre The Boys et Gen V ? Le showrunner répond

Les fans de The Boys et Gen V espérant un crossover ne sont pas complètement sans espoir, mais ils n’obtiendront probablement pas l’événement de grande envergure qu’ils espèrent.

Le showrunner Eric Kripke a parlé avec Variety de la saison 4 de The Boys actuellement en cours, mais aussi de la saison 2 de Gen V qui est en plein tournage en ce moment. Il a alors été interrogé sur ce qui semble presque inévitable : quand aura lieu le crossover tant attendu ?

Il est logique que les fans souhaitent un grand événement crossover entre les deux séries Prime Video, mais Kripke s’est empressé de briser ces espoirs.

« J’aime l’idée qu’il y ait des fils conducteurs et des easter eggs qui apparaissent de part et d’autre, mais qu’ils se rassemblent complètement — non. Je vis dans la peur totale de cette notion que vous devez regarder les deux pour comprendre l’une ou l’autre. » a expliqué Kripke.

Cela peut sembler un peu étrange, compte tenu du nombre d’intrigues qui se préparent à se chevaucher entre les deux séries. Nous avons notamment vu plusieurs personnages de Gen V, à savoir Cate Dunlap et Sam Riordan, dans l’une des bandes-annonces de la saison 4 de The Boys.

Une précédente bande-annonce avait également confirmé que le fameux Virus Supe, qui a fait ses débuts dans Gen V, serait un point central de l’intrigue de la saison 4 de The Boys.

Il faut donc comprendre par là que la volonté de Kripke n’est pas de garder les éléments de l’intrigue séparés, mais plutôt de s’assurer qu’une série ne soit pas nécessaire pour comprendre l’autre.

« Pour moi, c’est comme, si vous voulez regarder The Boys et que vous ne voulez pas regarder cette autre série, ne la regardez pas. Si vous voulez regarder Gen V et ne pas regarder The Boys — et je connais en fait beaucoup de gens qui font cela — parfait.

« Elles ont chacune leur propre histoire. Elles ont chacune leur propre raison d’être. Elles doivent chacune être suffisamment bonnes pour exister sans que l’autre existe. Mais je ne donne pas de devoirs au public. »

Pour l’instant, The Boys et Gen V resteront deux entités distinctes, mais il y a beaucoup d’opportunités à venir, surtout avec plus de spin-offs de The Boys en préparation, notamment The Boys : Mexico et une série animée fidèle aux comics.

Les nouveaux épisodes de la saison 4 de The Boys sont diffusés le mercredi sur Prime Video. En attendant, vous pouvez également vous rafraîchir la mémoire avec notre résumé des précédentes saisons. Découvrez également comment la saison 4 a été censurée à cause de cette scène jugée trop explicite.

