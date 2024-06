The Boys saison 4 : ce personnage inattendu pourrait être une Super selon cette théorie

Après avoir examiné une scène en particulier dans l’épisode 4 de la saison 4, certains fans de The Boys estiment qu’une personne travaillant chez Vought pourrait être en réalité une Super.

La saison 4 de The Boys a introduit un lot de nouveaux super-héros, surnommés Super dans la série (ou Supe en VO), parmi lesquels on retrouve notamment Sister Sage et Firecracker, les deux dernières à avoir rejoint les Sept.

De nouvelles arrivantes qui viennent donc rejoindre Homelander (ou Le Protecteur en VF), Starlight (ou Stella) et Victoria Neuman dans la liste des Super connus à ce jour. Et alors qu’on pensait que toutes les personnes dotées de super pouvoirs avaient été présentées, la série Prime Video pourrait bien nous réserver quelques surprises selon une récente théorie.

En effet, certains pensent qu’il pourrait y avoir un Super secret caché dans les murs de Vought International, à savoir Ashley Barrett, incarnée par Colby Minifie.

Comme l’a écrit un internaute sur Reddit, « Et si Ashley n’était pas dans la chambre d’Homelander juste pour cette ‘revanche mesquine’, mais qu’elle avait également pris du Composé V pour elle-même, et que tout cela n’était qu’une excuse pour le couvrir ? »

Ayant d’abord été introduite en tant qu’assistante de Madelyn Stillwell dans le service marketing, Ashley va grimper les échelons au fil des saisons, remplaçant Stillwell suite à la mort de cette dernière, jusqu’à devenir PDG de Vought après le renvoi de Stan Edgar. Cela ne va pas durer très longtemps, puisque Homelander va par la suite donner le véritable pouvoir de l’entreprise à Sister Sage, afin de promouvoir son plan « Make America Super Again ».

En représailles de sa rétrogradation, Ashley a utilisé les toilettes personnelles d’Homelander et y a laissé ses excréments dans l’épisode 4 de la saison 4. Mais elle a été repérée par A-Train lorsque ce dernier s’est introduit dans l’appartement du leader des Sept pour voler du Composé V à la demande de Hughie.

Bien que la blague dégoûtante d’Ashley puisse être vue comme une petite farce contre le puissant Homelander, les fans dans les commentaires ont commencé à se poser des questions, allant jusqu’à se demander si elle n’y avait pas été pour prendre du Composé V afin de se protéger.

« Honnêtement, c’est ce que je ferais si j’étais piégé à travailler pour ce cinglé d’Homelander et que Deep me visait, » a commenté un fan. « Égaliser les chances pour que si ce connard essaie quelque chose, tu puisses le frire. »

Un autre a écrit, « J’ai patiemment attendu que Super Ashley apparaisse. Elle doit réaliser à un moment donné que c’est tout simplement trop risqué d’être autour de ces maniaques sans avoir de super pouvoirs pour l’aider. »

Et un troisième spectateur a souligné comment la théorie est très crédible en raison de l’histoire d’Ashley avec les Sept, écrivant, « Je pense que c’est logique qu’elle cherche une solution de secours ou un avantage compte tenu du terrain instable sur lequel elle se tient. Elle est morte ou torturée de toute façon, donc qu’est-ce qu’une douleur momentanée si tu as une chance d’obtenir des pouvoirs ? »

Entre Sister Sage, Homelander, The Deep (ou l’Homme-Poisson), Firecracker et tous les autres, Ashley est largement surpassée par ces Super qui peuvent aisément mettre un terme à son existence.

En prenant du Composé V, elle aurait une chance de développer ses propres pouvoirs. Cependant, Ashley prendrait un énorme risque, car la substance a un taux de mortalité bien plus élevé chez les adultes, il y a donc une réelle chance qu’elle meure avant de recevoir des pouvoirs. Mais c’est un risque qu’elle pourrait juger nécessaire compte tenu de sa situation actuelle.

Les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont disponibles dès à présent en streaming sur Prime Video. Vous pouvez découvrir la date de sortie du prochain épisode avec notre calendrier de sortie de la saison 4. Et pour continuer dans la même thématique, voici pourquoi les fans pensent avoir deviné la fin de la série The Boys grâce à cet indice dans l’épisode 3 de la saison 4.

