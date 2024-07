The Boys a recasté un de ses personnages principaux et personne ne l’a remarqué

Les fans de longue date de The Boys ne réalisent que maintenant qu’un des personnages les plus importants de la série a été recasté après la saison 1.

Il n’apparaît que brièvement à la fin de la saison 1 de The Boys, mais il sera d’une importance capitale dans la suite des événements : Ryan, fils d’Homelander, a pourtant été incarné par deux acteurs différents.

Né de l’agression sexuelle du Protecteur sur Becca, la femme de Butcher, Ryan a hérité des pouvoirs de son papa mais a été dissimulé par la CIA dans le but de lui offrir une enfance plus ou moins normale. Mais difficile de dissimuler une telle information au leader des Sept de Vought : Homelander finit par retrouver la trace de son fiston, créant une des intrigues les plus déchirantes de la série super-héroïque d’Eric Kripke sur Prime Video.

Toutefois, le garçon a changé d’interprète entre les saisons 1 et 2, et son visage pourrait perturber les spectateurs qui seraient tentés de regarder une nouvelle fois les premiers épisodes de The Boys : si le premier acteur à incarner l’enfant était Parker Corno, c’est maintenant Cameron Crovetti qui doit composer entre un papa mégalomane doté de superpouvoirs et un père adoptif autodestructeur et éprouvant une haine viscérale pour tous les Supers.

C’est sur le compte X/Twitter “The boys Out Of Context Clips” que la vidéo du final de la saison 1 a fait l’effet d’une véritable révélation pour les spectateurs qui avaient oublié les détails de la première saison.

(La scène avec Ryan démarre à 7’41”)

“Mec, il a jamais été dans la série,” a réagi un fan. “Ce n’est pas le Ryan que j’ai vu dans la saison 1.“

Et pourtant, le jeune acteur est bien présent dans le final de la première saison sur Prime Video. Ce qui a pu désorienter les spectateurs qui se sont lancés dans la série après avoir vu la promotion des saisons plus récentes, comme l’explique cet internaute : “J’ai récemment regardé la série pour la première fois, et j’étais perdu parce que j’étais tellement habitué à voir le nouveau Ryan dans la promo.”

“C’est surtout le fait qu’ils aient supprimé les cheveux blonds de Ryan qui me rend perplexe,” a souligné un autre spectateur, confus devant la différence physique entre les deux acteurs, Cameron Crovetti ressemblant un peu moins à son père Homelander, interprété par Antony Starr.

Mais c’est surtout pour son jeu que le jeune acteur a été choisi pour The Boys. Dans une interview de Variety, Eric Kripke a vanté les mérites du “nouveau” Ryan : “Caster des enfants est évidemment super difficile. Mais Cameron était juste tellement bon. Il n’arrêtait pas de nous épater et pouvait vous briser le cœur. Nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes dit que nous serions fous de ne pas écrire plus pour lui.“

Cameron Crovetti est ainsi devenu régulier sur la série The Boys, et son rôle ne cesse de prendre de l’importance alors que la saison 4 a démarré sa diffusion. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.