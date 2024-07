Le final de la saison 4 vient de tomber, mais certains points peuvent rester obscurs aux yeux des spectateurs : quel était le vrai plan de Sister Sage ? Qu’arrive-t-il à Butcher ? Qu’adviendra-t-il des Boys après les dernières scènes ? On vous explique tout.

La saison 4 de The Boys aura tenu en haleine de nombreux spectateurs, offrant son lot de nouveaux Supers et de mystères peu ragoûtants, mais toujours aussi sanglants. Et si les dernières scènes ont offert à boire, à manger et à pleurer au public de la série Prime Video, certaines questions semblent laissées en suspens.

Outre le cliffhanger, les nombreuses intrigues peuvent avoir créé la confusion pour le public : qu’arrive-t-il à Butcher ? Quel était le vrai plan de Sister Sage et comment a-t-elle fait pour donner le pouvoir à Homelander ? Quel avenir attend nos héros rebelles alors qu’ils tentent vainement de fuir les États-Unis ? Et que signifie la scène post-générique de l’épisode 8 ? On vous explique le final de la saison 4 de The Boys.

Sommaire

Résumé de l’épisode 8 de la saison 4 de The Boys

La saison 4 de The Boys avait lancé de nombreuses histoires, mais parvient à les conclure presque toutes.

Amazon MGM Studio

Hughie, le président Singer et une polymorphe

On savait que Hughie s’était retrouvé avec une polymorphe dans l’épisode 7 : le protagoniste va tarder à se rendre compte de la supercherie, se laissant porter par les événements en allant jusqu’à demander sa fausse petite amie en mariage, lui offrant la bague confiée par sa mère quelques épisodes plus tôt. Lorsque la décision de protéger le président Singer sera prise, la polymorphe sera elle aussi de la partie. Ce n’est qu’une fois dans le bunker que la réalité sera révélée, grâce à la phrase prononcée dans l’épisode 6 : “C’est comme une fournaise, ici“. Heureusement, les Boys réussiront à intervenir et aider Singer à s’enfuir, Starlight les rejoignant après s’être libérée – et avoir passé un savon à Hughie.

Le massacre de la tour Vought

Du côté de Vought et des Sept, c’est aussi le chaos. Après avoir forcé Victoria Neuman à faire son coming-out en direct, Homelander a compris un peu tard que son action aurait des conséquences, l’entreprise tentaculaire comptant de nombreuses personnes pouvant le faire couler.

Il décide donc de purement et simplement supprimer quiconque représente une menace pour la réputation des Sept : le massacre de la tour Vought commence. Comprenant qu’elle sera elle aussi ciblée, Ashley se rue dans la chambre du Protecteur pour s’administrer elle-même une dose de Composé V. Le résultat ne sera pas montré dans le final.

La décision de Ryan

De son côté, Ryan prend peur : en découvrant une photo de Becca et Butcher dans le sac de l’adolescent, Homelander saccage son appartement avant de se montrer menaçant envers son fils.

Le garçon refuse de lui obéir et prend la fuite, rejoignant Grace Mallory et Butcher qui se sont retranchés dans un bunker de la CIA. Alors que la réunion ressemble au départ à une simple visite d’hôpital, on comprend finalement que Grace Mallory compte recruter le jeune Super, quitte à le piéger dans l’infrastructure s’il refuse. Pour se défendre, Ryan repoussera l’ancienne agente de la CIA, la tuant au passage. Le garçon va finalement s’enfuir, refusant de choisir un camp entre ses deux “pères”.

Butcher 1, Victoria 0, les Boys battent en retraite

Après avoir été forcée de dévoiler sa vraie nature, Victoria Neuman se retrouve acculée : Homelander menace sa fille, aussi choisit-elle d’abandonner sa carrière politique et de demander de l’aide aux Boys.

amazon mgm studios

Ces derniers acceptent de lui proposer un marché avec la CIA, mais Butcher intervient. Le refus de Ryan de se battre ayant donné raison à Joe Kessler, son alter ego sombre, l’ancien leader de l’équipe va perdre la raison. Il va faire irruption au rendez-vous entre les Boys et Victoria, refusant tout marché avec un Super, quel qu’il soit. Frais comme un gardon, celui qui semblait sur le point d’y passer quelques scènes plus tôt dévoile alors un nouveau pouvoir : des tentacules semblables à ceux du lapin de l’épisode 5 lui sortent de la poitrine, et déchirent le corps de Victoria Neuman en deux.

L’ancien chef des Boys ne s’arrêtera pas là, récupérant le virus recréé par Frenchie. Il disparaîtra en emportant l’arme bactériologique, comptant bien l’utiliser même si elle l’affectera également – ce qui est probablement son objectif, le personnage ayant une tendance à l’autodestruction et ne devant pas supporter l’idée d’être lui aussi devenu une sorte de Super.

Après cet échec et face au succès d’Homelander, les Boys n’auront d’autre choix que de fuir le pays. Malheureusement, ils se feront rattraper par les Supers sélectionnés par le Protecteur pour faire la loi aux États-Unis.

Quel était le vrai plan de Sister Sage dans la saison 4 de The Boys ?

Le plan de Sister Sage était d’écarter le président Singer et Victoria Neuman du pouvoir d’une manière ou d’une autre, pour y placer les partisans d’Homelander : le Super pourrait alors régner sur le pays grâce à ses marionnettes.

Amazon Content Services LLC

La fin de l’épisode 8 nous montre un Protecteur dépité d’apprendre la mort de Victoria Neuman, et une Sister Sage qui jubile. Garder Neuman était, selon elle, une très mauvaise idée, la politicienne étant bien trop maligne et têtue pour accepter de suivre les ordres d’Homelander. On finit par comprendre que sa stratégie remonte bien avant l’épisode 8.

Dès lors, certaines scènes de la saison 4 de The Boys prennent une tout autre signification. Lors de la soirée chez Tek Paladin (ou Tek Knight en VO) dans l’épisode 6, Sage savait pertinemment que les Boys s’infiltreraient : elle les a donc attendus dans la bibliothèque de la parodie de Batman, et provoqué une altercation avec eux. La Crème lui tirant dans la tête était prévu : de cette manière, la Super se retrouvait avec le QI d’un enfant de trois ans et mettait Homelander et Victoria Neuman dans un sacré pétrin, alors qu’ils devaient présenter leur plan aux politiciens.

Si les deux se sont débrouillés pour convaincre les membres de la chambre des représentants et du Sénat, ce sont surtout les conséquences qui ont suivi que visait Sister Sage. D’une part, elle était congédiée des Sept : loin d’y voir une tragédie, la Super a pu profiter de sa liberté retrouvée pour agir dans l’ombre, débarrassée d’un costume et d’une popularité qu’elle considérait comme des “chaînes” dans les précédents épisodes.

amazon mgm studio

D’autre part, en se mettant en retrait lors de la soirée tout en sachant qu’Homelander ne serait pas prêt à parler correctement de politique avec des initiés, Sage a fait en sorte que Victoria Neuman se mette en avant et endosse la responsabilité du coup d’état contre Singer. Si la Super au gros cerveau n’avait probablement pas prévu l’intervention de Butcher, elle avait tout de même prévu de faire de Neuman un bouc émissaire, la rendant responsable de l’assassinat de Singer. En effet, après s’être autant engagée dans le coup, Neuman n’aurait plus que deux alternatives : soit demander de l’aide à la CIA pour disparaître, soit se faire accuser et destituer. Le 25e amendement aurait alors permis au sénateur Calhoun, plus manipulable, de devenir président des États-Unis.

Un autre détail, de l’épisode 7 cette fois, prend du sens grâce aux révélations de Sage : l’implication ratée et légèrement hasardeuse du polymorphe dans l’orchestration de l’assassinat de Singer. Car les Boys trouvent très aisément le Super choisi pour tirer sur le président. Or, le but premier du polymorphe n’était pas de tuer Singer, mais d’infiltrer le groupe pour supprimer tous les dossiers sur l’ordinateur de Hughie : ceux concernant Victoria Neuman, mais aussi Vought. De plus, la tentative d’assassinat dans le bunker n’avait en aucun cas besoin de réussir : il suffisait que des témoins assistent à la scène pour pouvoir incriminer Victoria, dont les super-capacités venaient alors d’être dévoilées à un public toujours plus méfiant.

Pourquoi ne pas en avoir parlé à Homelander ? Tout simplement parce que Sage avait cerné le personnage dès leur première rencontre, et était consciente qu’il n’apprécierait pas d’être contredit. Plutôt que se lancer dans des débats stériles avec le leader mégalo et sociopathe des Sept, la femme a préféré se servir de sa susceptibilité et ses obsessions pour le mener exactement là où elle le désirait. Mais Sage ne contrôle pas tout pour autant : lorsqu’elle avoue avoir été au courant concernant A-Train, elle sait qu’elle s’aventure en terrain glissant. Car Homelander peut réagir soit en la tuant séance tenante, soit en l’humiliant et en la licenciant de Vought. Mais comme Sage le fait comprendre à la fin de la saison 4, quel plaisir y aurait-il à triompher sans difficulté ?

Enfin, Sage fait comprendre à Homelander qu’après s’être autant amusée, elle compte bien passer à la phase 2 de son plan : la Super devrait donc à nouveau frapper dans la saison 5 de The Boys.

Qu’arrive-t-il à Butcher dans le final de la saison 4 ?

Après l’incident avec Ryan, Butcher apparaît en pleine forme au moment de l’échange entre Victoria Neuman et les Boys : l’anti-héros a en réalité accepté d’utiliser un super-pouvoir très particulier, à savoir celui de ses tumeurs nées du V-24, le Composé V temporaire de la saison 3.

amazon mgm studios

Butcher est gravement malade durant toute la saison 4 de The Boys. Dès l’épisode 1, Homelander nous permet de savoir qu’une masse “grouillante” occupe son cerveau. L’épisode 5 nous montre les effets du Composé temporaire – qui se distingue du V habituel par sa couleur verte – sur des animaux de ferme, et on découvre que les sujets changent autant sur le plan physique que comportemental. Plus agressifs, ils obtiennent des atouts mortels (des tentacules pour un lapin, le vol pour les moutons…) Les effets sont certainement différents d’une espèce à une autre : Butcher étant humain, il parvient plus ou moins à rester conscient, et même à entamer un dialogue avec son “Super Cancer“, personnifié en partie par Joe Kessler.

L’article continue après la publicité

Pire : ces tumeurs nées du V-24 ont également été dopées au vrai Composé V, puisque Butcher a essayé de s’administrer une dose dans le but de guérir. Au final, l’injection n’a fait qu’amplifier les effets de la maladie, alors boostée au point de pouvoir évoluer jusqu’au huitième et dernier épisode de la saison 4 de The Boys. Désormais, le héros doit composer avec son Super Cancer avec lequel il semble communiquer, mais peut également compter sur une résistance digne des autres Supers, qui lui permet de recouvrer la santé.

Comment le final prépare le terrain pour la saison 5 de The Boys

Les Boys s’enfoncent toujours plus dans les ennuis, Butcher possède le Virus, les Supers de Vought sont au pouvoir… sans surprise, les choses risquent de très mal tourner dans la suite.

Amazon MGM Studio

La saison 5 de The Boys ayant été annoncée alors que la quatrième n’était pas encore sortie, il allait de soi que le final ouvrirait des portes pour l’intrigue à venir. Si Victoria Neuman n’apparaîtra plus en tant qu’antagoniste, elle a été remplacée par un Butcher en roue libre et dopé au V, tandis qu’Homelander et ses sbires ont réussi à se faire une place à la Maison Blanche grâce à la loi martiale.

Du côté des Boys, la situation ne fait qu’empirer. La Crème, Hughie, Frenchie et Kimiko – qui a enfin réussi à parler – se sont fait capturer par des Supers qu’ils avaient ironiquement libérés du Sage Grove Center dans la saison 2. Stella (ou Starlight en VO) en revanche a pu s’enfuir, récupérant ses pouvoirs à temps pour prendre le large et s’envoler. Si nos héros doivent compter sur quelqu’un pour les aider, c’est donc bien elle.

Butcher, lui, est entré en possession du virus. Et le personnage est probablement le plus disposé à l’utiliser, se souciant peu des conséquences. Quant à savoir quels effets la maladie aurait sur lui, le mystère reste entier : peut-être compte-t-il justement se supprimer lui aussi en tant que Super, ne supportant pas l’idée de s’être transformé en ce qu’il combattait. Peut-être aussi garde-t-il le virus comme une assurance, dans le cas où ses tumeurs finiraient par l’emporter sur le peu de conscience qu’il conserve. Enfin, il reste une dernière et très mince chance que le Virus s’attaque uniquement aux tumeurs dopées au V.

D’autres personnages ont été quelque peu délaissés par le final de la saison 4 et devront donc réapparaître avec des réponses quant à leurs intrigues respectives dans la saison 5 de The Boys. C’est notamment le cas d’Ashley, qui s’est injecté du Composé V avant de disparaître des radars. Il en va de même pour Ryan, qui a fui en refusant de prendre parti pour un camp, mais dont l’importance est trop grande pour ne plus revenir dans la série. Enfin, la série pourrait également s’intéresser encore un peu à Zoé, la fille de Victoria Neuman, qui se retrouve enfermée à Red River – ou peut-être apparaîtra-t-elle dans la saison 2 de Gen V.

Enfin, la scène post-générique de l’épisode 8 de la saison 4 de The Boys permet de confirmer le retour d’un personnage très apprécié : Soldier Boy a en effet été retrouvé par Homelander dans un bunker de la CIA.