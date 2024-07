The Boys pourrait avoir teasé le bébé de Butcher et Queen Maeve avec cette phrase obscène dans la saison 4

Queen Maeve n’est pas impliquée dans le chaos de la saison 4 de The Boys, mais un échange entre Butcher et Joe Kessler pourrait ne pas être qu’une simple phrase grossière et obscène.

La saison 3 s’est terminée avec Queen Maeve (ou Reine Maeve en VF) se sacrifiant, attaquant Soldier Boy en se jetant hors de la tour Vought avant que son explosion radioactive ne puisse tuer Butcher, Hughie et le reste des Boys, sans oublier Homelander (ou Le Protecteur).

Aux yeux du monde entier, elle est morte (Ashley a même supprimé les images de La Crème trouvant son corps). Mais nous connaissons la vérité : Maeve vit paisiblement avec sa petite amie Elena.

Qu’elle revienne ou non dans la série reste à voir, mais une phrase qui pourrait sembler insignifiante de prime abord dans l’épisode 7 de la saison 4 pourrait en réalité laisser présager d’un énorme twist à venir.

Alors que Butcher est parti avec Starlight (ou Stella) et Hughie pour enquêter sur la personne engagée pour tuer Robert Singer, Butcher est une nouvelle fois tourmenté par Joe Kessler, dont nous avons appris la véritable nature dans l’épisode précédent. En plus de révéler que Butcher a trompé Becca il y a des années, Kessler se demande depuis quand Butcher as “commencé à avoir un faible pour les Supers”.

Kessler va enchaîner en répondant à sa propre question, déclarant ceci : “Quand tu as lâché ta purée dans Maeve ?“, faisant ainsi référence à la brève liaison entretenue par Butcher et Maeve dans la saison 3.

Et si Maeve avait été enceinte (et peut-être même eu le bébé) hors écran après son coup d’un soir avec Butcher ? Leur scène de sexe avait été critiquée à l’époque, certains estimant qu’elle était un peu inutile, mais cela lui donnerait finalement un but.

En 2022, Eric Kripke avait confirmé auprès de TVLine que “la série ne se terminerait certainement pas sans revoir Maeve”. Cela pourrait-il être la raison principale de son retour ?

Dans les comics, Maeve a eu un enfant avec la Légende, connu sous le nom de Blarney Cock, qui fera partie des Teenage Kix. Il est peu probable que nous voyions la série suivre cette voie, mais le fait qu’elle soit enceinte ne serait donc pas sans précédent. Reste à voir ce que Kripke et son équipe nous ont réservé pour la cinquième saison de The Boys qui, rappelons-le, sera également la dernière.

Et pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode de The Boys, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4. Vous pouvez également découvrir la réaction de The Deep lorsqu’il a découvert que cette grande star incarnait Ambrosius la pieuvre.