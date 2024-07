The Boys Saison 4 : Explication du 25e amendement et du plan d’Homelander

Sister Sage, Victoria Neuman et Homelander prévoient d’utiliser le 25e amendement dans leur plan machiavélique de la saison 4 de The Boys : on vous explique de quoi il s’agit et comment les Supers peuvent s’en servir pour accéder au pouvoir.

Victoria Neuman continue de se battre pour décrocher le poste de vice-présidente aux élections, et la Super dissimulée pourrait bien y parvenir dans la saison 4 de The Boys. Trahir son père Stan Edgar lui a en effet permis de se rapprocher d’Homelander et d’obtenir un solide coup de pouce dans sa campagne présidentielle.

Mais la saison 4 introduit aussi d’autres personnages, dont Sister Sage qui a promis d’aider Homelander à créer son monde idéal. Les deux membres des Sept vont se servir de Victoria pour y parvenir, et l’épisode 6 permet d’y voir un peu plus clair dans leurs machinations. Mais le public français pourrait ne pas être familier avec la notion de 25e amendement : on vous explique le plan d’Homelander et l’usage réservé à cette loi américaine.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys.

Homelander compte sur le président de la Chambre des représentants et d’autres politiciens pour invoquer le 25e amendement une fois que Robert Singer sera élu : la loi leur permettra de faire un coup d’état et de placer la vice-présidente, Victoria Neuman, à la tête du pays.

amazon mgm studios

La Constitution des États-Unis est conséquente, mais il n’est pas nécessaire de se renseigner sur les moindres détails du 25e amendement pour pouvoir suivre l’intrigue de la saison 4 de The Boys. Pour faire simple, la loi permet au président de se déclarer incapable d’exercer ses fonctions, offrant alors à la Chambre des représentants la possibilité de le faire remplacer par le vice-président.

Or, si le vice-président et la majorité des membres des départements exécutifs attestent par écrit que le président ne peut plus officier, le 25e amendement peut là aussi être utilisé, d’où la notion de coup d’état. Car alors, il n’est plus nécessaire de forcer Singer à se déclarer lui-même inapte : Homelander et Victoria Neuman n’ont qu’à corrompre les politiciens pour les convaincre de s’opposer à leur prochain président. Et c’est bien ce qu’ils font dans l’épisode 6 de la saison 4, jouant sur la corde sensible des plus puissants réunis dans la demeure de Tek Paladin : qu’il s’agisse du porte-monnaie ou de leur propension à l’intolérance, tous les arguments sont bons pour s’attirer leurs faveurs.

Enfin, si Victoria Neuman venait à mourir une fois devenue présidente grâce au 25e amendement, la place ne serait pas vacante pour autant : ce serait alors le président de la Chambre des représentants qui prendrait le relais, suivi par le président du Sénat, puis le secrétaire d’État.

La saison 4 de The Boys approche progressivement de son final – et de la fin des élections présidentielles. Pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.