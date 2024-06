Pourquoi Billy Butcher est-il mourant dans The Boys ?

La saison 4 de The Boys commence avec une triste nouvelle pour Billy Butcher : il va bientôt mourir. Mais alors, combien de temps lui reste-t-il ? Et quelle en est la cause ?

Au regard de la tendance dans laquelle The Boys s’est inscrite jusqu’à présent, on imagine mal la série de super-héros se terminer avec une fin du type “et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”, en particulier pour Billy Butcher. Le personnage incarné par Karl Urban s’est donné corps et âme dans sa quête vengeresse, allant jusqu’à mettre sa propre vie en péril pour lutter contre Homelander.

Maintenant, l’avenir de Butcher est plus compromis que jamais, la saison 4 ayant confirmé dès le départ qu’il n’en avait plus pour longtemps. Et plutôt que de simplement attendre la fin, Butcher est déterminé à emporter tous les Supes avec lui.

La saison 4 de The Boys est maintenant bien lancée, mais pour les fans qui rattrapent leur retard, voici pourquoi Billy Butcher va bientôt mourir.

Quel est le problème de Billy Butcher ?

Dans la saison 4 de The Boys, Billy Butcher souffre d’une énorme tumeur au cerveau résultant de l’utilisation du V24, plus connu sous le nom de V temporaire (ou Temp-V en VO).

Cette version temporaire du Composé V (ou Compound V) a été introduite dans la saison 3 de The Boys comme un moyen d’équilibrer les forces, donnant à Butcher et Hughie des pouvoirs équivalents à ceux de Homelander et des autres Supes, mais seulement pour une durée limitée, n’étant actif que pendant 24 heures.

Cependant, le Temp-V est instable, et il y a une raison pour laquelle Vought ne l’a pas mis en production. En effet, son utilisation entraîne de graves conséquences sur l’organisme de celles et ceux qui en prennent, Butcher et Hughie ayant notamment montré qu’ils souffraient tous deux de symptômes de sevrage après l’avoir utilisé.

Mais cela n’est que la pointe visible de l’iceberg. Car il est dit dans la saison 3 que trois à cinq doses de Temp-V sont fatales pour l’utilisateur. Effectivement, après six doses au cours de la saison, on annonce à Butcher qu’il a des tumeurs au cerveau qui finiront par le tuer.

Combien de temps lui reste-t-il à vivre ?

Butcher a environ six mois à vivre au début de la saison 4.

Amazon Prime Video

Lorsqu’il apprend l’existence des tumeurs dans la saison 3, on lui dit qu’il lui reste 12 à 18 mois à vivre. Lorsque la saison 4 commence et que Homelander découvre l’existence de la tumeur, il commente que Butcher a environ six mois à vivre.

Butcher peut-il être guéri ?

Butcher ne semble pas connaitre de remède pour ses tumeurs. Cependant, cela ne signifie pas que l’univers étrange de The Boys ne proposera pas de solutions dans la suite de la série.

Il y a déjà eu pas mal de solutions de guérison incroyablement bizarres dans The Boys. Rien que dans la saison 4, nous avons déjà vu Kimiko se faire repousser un bras et rattacher son visage. Il y a aussi Victoria Neuman, qui semble aussi invulnérable qu’Homelander.

Il n’est donc pas difficile d’imaginer que quelque chose puisse être trouvé pour sauver Butcher, soit en guérissant les tumeurs, soit en le renforçant suffisamment pour qu’il y survive. Mais pour l’instant, l’état de Butcher est plus qu’inquiétant.

Les nouveaux épisodes de la saison 4 de The Boys sont diffusés les jeudis sur Prime Video.