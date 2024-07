The Boys Saison 4 : qui est Joe Kessler ? Explication du nouvel acolyte de Butcher

Un vieil ami de la CIA est venu donner un coup de main à Butcher dans la saison 4 de The Boys : qui est vraiment Joe Kessler ?

La saison 4 de The Boys a démarré depuis juin 2024 et offert de nouveaux épisodes bien sanglants et moites à ses spectateurs, fonçant toujours droit dans le gore et l’impertinence qui lui sont propres. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveaux personnages : des Supers inédits ont fait leur apparition, mais le camp des Boys aussi a eu droit à un nouveau-venu, du nom de Joe Kessler (et interprété par Jeffrey Dean Morgan).

Le bonhomme ne veut travailler qu’avec Billy Butcher, qu’il connaît de leurs années passées sur le terrain à la CIA. Si le Charcutier vous paraissait timbré et sociopathe, Joe le dépasse de loin sur ce plan. Considérant le groupe des Boys comme une bande d’amateurs, il accepte d’aider son ancien collègue uniquement en souvenir du bon vieux temps, qu’on devine pas si bon que ça. Mais l’épisode 6 dévoile que Joe Kessler est en réalité bien plus qu’un agent de la CIA taré et manipulateur. Qui est-il réellement, dans ce cas ?

Attention, cet article contient un spoiler majeur de l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys.

Qui est réellement Joe Kessler dans la saison 4 de The Boys ?

Dans la saison 4 de The Boys, Joe Kessler est une hallucination de Butcher, alors impacté par la tumeur qui grandit dans son cerveau : il n’est qu’un souvenir auquel l’anti-héros a redonné vie pour justifier ses méthodes les plus brutales.

Butcher est gravement malade dans la saison 4 de The Boys, l’utilisation du Composé V temporaire ayant eu pour conséquence la création d’une tumeur dans son cerveau et le reste de son corps. Le premier effet notable est l’apparition de Becca, qu’on sait morte depuis la saison 2 de la série d’Eric Kripke. Mais l’épisode 6 vient ajouter son grain de sel : le nouvel allié un peu barré que Butcher s’est fait, Joe Kessler, est en réalité lui aussi une création de son cerveau malade.

Joe Kessler était autrefois un membre de la CIA avec qui Butcher travaillait, mais l’homme est décédé lors d’une opération, comme il le révèle à la fin du sixième épisode : “De tous les glandus que ton cerveau pourri et vrillé aurait pu faire apparaître, tu m’as choisi, moi. Le vrai Joe Kessler est mort dans la vallée du Panchir, enf**ré. Tu ne m’en as jamais sorti, tu m’as laissé pour mort.“

Joe Kessler représente tous les côtés les plus sombres de Butcher : là où l’apparition de Becca est mue par la culpabilité et l’envie de bien faire, celle de Joe va à l’opposé et repose sur une haine viscérale des Supers, et les envies de meurtre qui en découlent.

Butcher est ainsi tiraillé entre deux parts de lui-même : il veut faire les choses correctement et protéger Ryan, qu’il voit comme la dernière trace encore vivante de Becca. Mais ce nouveau désir s’oppose à tout ce qu’il a toujours voulu, à savoir la destruction pure et simple de tous les Supers.

Sauf que Joe va au-delà d’une représentation de sa volonté de tuer. Comme il l’explique dans l’épisode 6 : “J’ai tué Ezekiel pour toi. Je suis en toi. Je suis toi.” On comprend alors que le personnage pourrait être bien plus qu’une simple vision. Lors de l’épisode sur les animaux dopés au Composé V, Butcher a en effet vu des tentacules sortir d’un lapin. Or, quelque chose de similaire paraît se balader sous sa peau, comme le public a pu s’en apercevoir avant et après la mort d’Ezekiel, qui s’est d’ailleurs déroulée hors caméra.

Joe Kessler serait donc davantage qu’une hallucination, et incarnerait la transformation qui semble s’opérer en Butcher. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la suite de la saison 4 de The Boys : vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien rater de la série sur Prime Video.