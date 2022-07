Tout savoir sur les coups de pieds arrêtés de FIFA 23 : Penalties, corners, coups francs…

Océan Fleutot . Dernière mise à jour: 27 juil. 2022

FIFA 23 est sur le point de réorganiser totalement la façon dont les joueurs tirent les coups de pied arrêtés, leur donnant plus de contrôle que jamais auparavant. Voici tous les détails pour savoir comment tirer des pénalités, des coups francs et des corners dans FIFA 23.

EA Sports a confirmé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dans FIFA 23 demandées par de nombreux fans du jeu de simulation de football.

Un important changement de FIFA 23 concerne le système des coups de pied arrêtés. Dans cette idée, nous avons élaboré un guide sur le fonctionnement des penalties, des coups francs et des corners dans FIFA 23.

EA Sports Une refonte du système des coups de pied arrêtés est en vigueur pour FIFA 23

FIFA 23 coups francs

Dans FIFA 23, le réticule de visée auquel les joueurs se sont habitués a disparu. Il est remplacé par une ligne plus précise qui vous montre la trajectoire initiale du ballon. Le joystick gauche déplace la ligne, vous permettant de diriger le tir dans le coin du filet avec une précision extrême.

De son côté, le joystick droit ajuste l’endroit où le tireur frappera la balle, affectant la rotation et le type de tir. Dans FIFA 23, il y a un petit texte sous le ballon qui explique le type de frappe que vous allez tirer comme une frappe enroulée par exemple.

Une fois que vous êtes satisfait de la direction, maintenez simplement le bouton de tir enfoncé pour déterminer si le joueur va placer sa balle ou tirer en force.

Comme c’était le cas l’année dernière, vous pouvez également appuyer à nouveau sur la touche de tir avant que le pied du joueur ne touche le ballon pour placer un tir plus précis. Cependant, un mauvais timing enverra très probablement la balle dans les tribunes du stade.

Voici un bref récapitulatif de la façon de tirer des coups francs dans FIFA 23 :

Utilisez le joystick gauche pour choisir une direction

Choisissez un type de tir et appliquez une rotation avec le joystick droit

Maintenez la touche de tir pour augmenter la puissance de la frappe

Appuyez à nouveau sur tir pour activer la finition améliorée

Célébrez votre but !

FIFA 23 corners

Les corners de FIFA 23 fonctionnent à peu près de la même manière que les coups francs, sauf que vous envoyez le ballon dans la surface au lieu de passer au-dessus d’un mur de défenseurs. Une ligne reflètera la zone exacte où le ballon se dirigera.

Le stick gauche dicte la direction, tandis que le stick droit ajuste l’endroit où le joueur frappera la balle, affectant le type de centre.

Par exemple, les joueurs peuvent choisir de tirer un corner sortant pour inciter le gardien à quitter sa ligne de but en frappant le côté droit ou le côté gauche du ballon.

Voici un petit récapitulatif pour tirer des corners dans FIFA 23 :

Utilisez le joystick gauche pour choisir une direction

Choisissez une direction en appliquant une rotation avec le stick droit

Maintenez le bouton centre pour jauger la puissance de la passe longue

Appuyez à nouveau sur la touche de centre pour améliorer la précision

EA SPORTS Après un tacle salvateur pour dégager le ballon en corner, méfiez-vous du corner adverse dans FIFA 23 !

FIFA 23 penalties

Les penalties ont été radicalement modifiés dans FIFA 23, dans le but de recréer la pression confronté par les joueurs en match et la difficulté de ce coup si particulier. La fenêtre pour viser les penalties a été considérablement réduite et le timing est plus crucial que jamais.

Avant qu’un penalty ne soit tiré, un petit cercle entourera le ballon, qui s’agrandira et rétrécira au fur et à mesure. Pour exécuter un penalty parfait et précis, les joueurs doivent tirer lorsque le cercle est le plus petit possible.

La vitesse à laquelle le cercle se déplace dépend de l’habileté du tireur et aussi de l’importance du moment ! Par exemple, le penalty décisif d’une séance de TAB sera plus difficile qu’un but de consolation à 4-0.

Maintenir la touche de tir jaugera la puissance de la frappe. Les joueurs doivent alors utiliser le stick gauche pour viser la zone du tir avant de l’envoyer dans les filets du gardien adverse.

Voici un autre récapitulatif sur la façon de tirer des penalties dans FIFA 23 :

Avant de tirer le penalty, regardez le cercle entourant le ballon

Appuyez sur tirer lorsque le cercle est au plus petit pour démarrer la course d’élan du joueur

Maintenez R1/RB ou L1/LB enfoncé pour exécuter un tir en finesse ou un piqué

Utilisez le joystick gauche pour diriger le tir avant que le ballon ne soit frappé

Voilà ! C’est tout ce que nous savons sur les coups de pied arrêtés dans FIFA 23. Pour en savoir plus sur l’actualité du prochain jeu, assurez-vous de consulter certains de nos derniers articles :

