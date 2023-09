Comment marquer un penalty dans EA FC 24 : Conseils et astuces

Les penalties sont un élément extrêmement important dans les jeux de football comme EA FC 24, car ils peuvent être décisifs dans certains matchs particulièrement importants en Ultimate Team et dans d’autres modes de jeu. Voici donc comment marquer à chaque fois que vous obtenez un penalty.

EA FC 24 est là et remplace complètement ses prédécesseurs après que EA a rompu ses liens avec la FIFA. Avec plusieurs nouvelles fonctionnalités implémentées dans le titre, telles que Hypermotion V, l’intégration de joueuses dans Ultimate Team et plus encore, la mécanique en jeu semble incroyablement aboutie.

Le système de penalty a également été amélioré, car l’IA du gardien a reçu des mises à jour significatives dans ce nouvel opus. Il y a maintenant une chance que vos penalties cruciaux soient arrêtés si vous ne savez pas comment les tirer avec assurance.

Voici donc nos conseils pour vous aider à marquer un penalty dans EA FC 24.

Comment marquer un penalty dans EA FC 24 ?

Pour réussir à convertir vos penalties dans EA FC 24, vous devrez ajuster votre tir avec une puissance adéquate et diriger la trajectoire du ballon. C’est le moyen infaillible d’augmenter vos chances de transformer un coup de pied de réparation dans le jeu.

Choisissez le bon tireur de penalty

C’est sans doute l’un des aspects les plus importants pour tirer des penalties dans EA FC 24. Lorsque l’arbitre vous accorde un penalty et que votre joueur se prépare à le tirer, vous pouvez maintenir R2 ou RT sur votre manette pour vérifier les statistiques de tous les autres joueurs de votre équipe et changer le tireur.

Assurez-vous de tirer avec le joueur ayant la meilleure note de penalty dans l’équipe. Cela augmentera vos chances de convertir votre tir. Il ne vous reste plus qu’à décider où vous souhaitez placer le tir. Il est préférable de le placer dans l’un des coins des filets pour augmenter vos chances de conversion.

EA SPORTS

Chronométrez bien votre tir

Le timing de votre tir est l’aspect le plus important pour réussir un penalty dans EA FC 24. Alors que vous prenez votre élan avant de frapper le ballon, vous verrez un cercle changer constamment de taille et de couleur autour du ballon. Il est rouge dans sa plus grande phase, et vert dans sa plus petite.

Visez toujours à le mettre en vert, c’est-à-dire lorsque le cercle est aussi petit que le ballon. Cela permettra à votre joueur de frapper le ballon avec la plus grande précision possible. Si vous le mettez en rouge, vous manquerez probablement la cible.

Ajustez votre puissance lors du tir

Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton de tir pour donner plus de puissance à vos tirs lors d’un penalty. Cependant, gardez à l’esprit que trop ou trop peu de puissance peut entraîner un gros raté.

La plage de puissance idéale se situe donc entre 2,5 et 3 barres, ce qui est suffisant pour effectuer un tir relativement puissant et ciblé.

