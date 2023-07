Comment bien se préparer à la Saison 1 de Diablo 4

Alors que le lancement de la Saison 1 de Diablo 4 est imminent, c’est le moment où jamais pour se préparer à repartir de zéro dans les meilleures conditions possibles. Des Autels de Lilith à la fin de la campagne, voici tout ce qu’il faut faire pour partir du bon pied.

La communauté de Diablo 4 attend avec impatience le coup d’envoi de la Saison de la Malfaisance, prévu pour le 20 juillet à 19h. En plus de divers correctifs et optimisations, cette nouvelle saison introduira de multiples nouveautés telles qu’un nouveau Boss Mondial, Varshan le Consumé, de nouveaux objets uniques ou encore de nouveaux pouvoirs obtenus grâce aux cœurs malfaisants.

L’article continue après la publicité

Pour rappel, participer à cette nouvelle saison n’est en aucun cas obligatoire, mais si vous souhaitez y prendre part, il vous faudra créer un nouveau personnage.

La bonne nouvelle, c’est qu’il pourra profiter de la progression que vous avez effectuée avec votre premier personnage. Ainsi, avant que la Saison 1 ne soit déployée vous pouvez accomplir différentes tâches pour vous simplifier la vie lorsque vous créerez votre nouveau personnage saisonnier.

Que faut-il faire avant le début de la Saison 1 de Diablo 4 ?

Terminez la campagne de Diablo 4

Alors que le temps est plus que jamais compté, le plus important est sans aucun doute de terminer la campagne de Diablo 4. Non seulement cela vous permettra de pouvoir bénéficier d’entrée de jeu d’une monture, mais surtout, cela vous permettra d’éviter d’avoir à la refaire.

L’article continue après la publicité

En effet, si vous avez terminé la campagne au moins une fois, lorsque vous commencerez cette nouvelle aventure avec votre personnage saisonnier, une option vous permettra de passer la campagne, ce qui représente un gain de temps non négligeable. Bien que cette première saison soit supposée durer 3 mois, chaque minute compte.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Accumulez autant de renom que possible

La renom dans Diablo 4 permet d’accéder à différents bonus tels que débloquer des points de compétences ou des points de Parangon supplémentaires, ou la capacité de votre potion.

Si le temps vous le permet, essayer d’activer le plus d’Autels de Lilith que possible. À chaque Autel revendiqué, vous gagnez un bonus de force, d’intelligence, de volonté ou de dextérité ainsi que de la renom. Une fois que vous aurez trouvé les 160 Autels de Lilith du jeu, vous n’aurez plus besoin de vous en soucier lors des prochaines saisons.

L’article continue après la publicité

Blizzard

Une autre solution pour accumuler de la renom est d’explorer la carte de font en comble. Ne laissez rien au hasard ! Qui plus est, étant donné que l’exploration est conservée, vous pourrez plus facilement vous orienter dans les différentes régions avec votre personnage saisonnier.

Vous pouvez également libérer les différents Bastions de la région souhaitez afin de gagner de précieux points de renom.

Si vous voulez vraiment ne pas perdre une seule seconde, vous pouvez déjà réfléchir à la classe que vous souhaiteriez découvrir, et le build qui vous correspondrait le mieux.