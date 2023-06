Où trouver les Bastions dans Diablo 4 : Carte des emplacements

Les Bastions sont des zones tombées sous le joug des forces maléfiques dans Diablo 4. Découvrez l’emplacement des 15 Bastions que vous pouvez libérer.

Les légions des Enfers se sont déversées sur Sanctuaire, et ces terres ont bien besoin de héros pour faire face aux démons, morts-vivants et autres hommes-boucs qui pullulent.

Les Bastions sont des lieux qui ont été revendiqués par les Enfers. Toute vie humaine y a disparue, et les nouveaux occupants des lieux ne sont pas des plus sympathiques.

En visitant un Bastion et en le débarrassant du mal qui le ronge, vous pourrez purifier ce lieu et en chasser les créatures maléfiques. Pour cela, vous devrez effectuer quelques tâches, consistant principalement à éliminer des hordes d’ennemis puis un boss puissant.

Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle, puisque vous serez grassement récompensé. De plus, il se pourrait même que le Bastion délivré du mal devienne une charmante ville dans laquelle vous pourrez vous téléporter par la suite.

Cela dit, voici la carte de tous les emplacements de Bastions dans Diablo 4.

Sommaire

Combien de Bastions y a-t-il dans Diablo 4 ?

Dans Diablo 4, il y a 15 Bastions au total, soit trois dans chacune des cinq régions disponibles dans le jeu.

Vous pouvez facilement accéder à ces zones en voyageant rapidement vers les différentes villes du jeu, en utilisant les Points de Passage. Évidemment, il faudra avant toute chose visitez ces villes à pieds (ou en monture) afin de débloquer leurs points de passage.

Emplacement des Bastions

Tous les Bastions de Diablo 4 sont répartis sur les cinq principales régions : Pics Brisés, Scosglen, Steppes Arides, Kehjistan, Hawezar.

Vous trouverez ci-dessous une carte montrant l’emplacement de chacun des 3 Bastions de chaque région.

Bastions des Pics Brisés

Malnok

Ce Bastion est situé dans la partie est des Pics Brisés et nécessite d’être au moins de niveau 18. Battez tous les mande-tempêtes du Clan de la Glace et enfin Givrecorne pour terminer ce Bastion.

Nostrava

Vous pouvez trouver ce Bastion dans la partie ouest de la région et il faut être au moins de niveau 18. Vous devrez détruire les Effigies Démoniaques après quoi trois démons apparaîtront. Battez-les pour terminer le Bastion.

Kor Dragan

Ce Bastion est situé dans la partie nord des Pics Brisés et nécessite d’être au moins de niveau 25. Il est envahi par les morts-vivants et vous devez continuer à explorer les Archives jusqu’à rencontrer Nilcar pour un combat épique.

Bastions de Scosglen

Flambeau de l’Espoir

Ce Bastion est situé sur la péninsule la plus au nord de Scosglen et n’est pas facile à atteindre. Une fois que vous parvenez à vous frayer un chemin près du lieu indiqué, dirigez-vous vers le phare pour commencer les hostilités et trouver la sorcière Ne’gana.

Cabanon de Bruyaine

Ce Bastion est situé dans la partie est de Scosgle. Une fois que vous commencez à nettoyer la zone, la Bête de Bruyaine sera invoquée. Pour terminer ce Bastion, vous devrez battre Fionnir le Druide Fou.

Túr Dúlra

Le troisième Bastion est situé sur le bord ouest de Scosglen. Vous devez trouver un arbre avec une Pierre Runique qui invoquera les Esprits Druides. Libérez leurs âmes et le Tourmenteur Infernal arrivera. Battez-le pour terminer le Bastion.

Bastions des Steppes Arides

La Tour de Guet d’Onyx

Le Bastion dans la partie centrale de la région vous demandera d’abord de tuer tous les bandits. Ensuite, dirigez-vous vers la tour de guet et de là, localisez et tuez le Capitaine Ezmin et les autres sbires pour nettoyer la zone.

Temple de la Putréfaction

Situé dans la partie sud-ouest des Steppes Arides, ce Bastion particulièrement corsé a bien besoin d’un héros. Tuez tous les monstres dans Le Jardin, La Cour et Le Temple. Ensuite, dirigez-vous vers la tanière de Molqarth et tuer les deux boss pour terminer le Bation.

Ruines de Qara-Yisu

Pour nettoyer ce Bastion du sud-est, vous devrez trouver et détruire trois Foyers Infernaux, ce qui réveillera Utulku, un chaman quelque peu belliqueux. Battez ce boss pour nettoyer la zone.

Bastions de Kehjistan

Autel de la Ruine

Ce Bastion est situé dans la partie nord-ouest de la région et nécessite d’être au moins de niveau 48. Trouvez les clés de faille afin de déverrouiller la chambre rituelle pour affronter le cardinal Maldul.

Redoute d’Omath

Situé à l’extrémité sud de Kehjistan, ce Bastion nécessite que vous battiez la Grande Prêtresse Hadar pour compléter la zone.

Alcarnus

Situé dans la partie nord-est de Kehjistan, ce Bastion nécessite que vous alliez en profondeur jusqu’à Rashta, la Chirurgienne Folle. Après l’avoir battue, explorez le repaire de la Sorcière tout en tuant les créatures pour trouver les Simulacres de Rashta. Détruisez-les tous et retournez au Repaire de la Sorcière pour finalement vaincre Rashta Réanimée.

Bastions de Hawezar

Monument des Croisés

Ce Bastion est situé dans la partie est de Hawezar et nécessite d’être de niveau 35. Tuez les morts-vivants près du monument, déterrez le cadavre, alimentez le brasero et les Champions Croisés seront invoqués. Combattez ces trois ennemis redoutables pour terminer le Bastion.

Bûcher d’Eriman

Situé dans la partie nord-est de Hawezar, ce Bastion nécessitera que vous parliez à un fantôme qui vous parlera du Surveillant Déchu. Tuez-le et utilisez ses restes pour éteindre le Bûcher d’Eriman. Cela invoquera l’esprit de Duz’Agar, que vous devrez évidemment terrasser.

Vyersez

Le troisième Bastion de Hawezar est situé dans la partie sud. Détruisez les Yeux du Serpent pour ouvrir la porte. Ensuite, avancez pour trouver et tuer Dianthus et vous aurez nettoyé la zone.

Vous connaissez dorénavant les emplacements de tous les Bastions que vous pouvez trouver dans Diablo 4. Si vous voulez en savoir plus sur les builds de classes et le jeu en général, n’oubliez pas de consulter nos autres guides et contenus :

