Comment XP rapidement dans Diablo 4 : les meilleures méthodes

Vous avez hâte d’atteindre le niveau max pour vous frotter au contenu late game de Diablo 4 ? Ce guide vous explique comment XP rapidement.

Naviguer dans le sombre monde du Sanctuaire peut être une tâche intimidante, mais quelques astuces peuvent facilement aider les joueurs à monter plus vite en niveau dans Diablo 4. Que vous soyez un joueur de Diablo aguerri ou un nouveau venu, vous voudrez certainement maximiser vos gains d’expérience.

Diablo 4 est évidemment pensé pour que les joueurs découvrent un vaste univers extrêmement immersif sans avoir à vraiment se pencher sur les mécaniques de gain d’XP. Néanmoins, les quelques conseils que nous vous partagerons vous assurerons de ne jamais être en retard de niveau !

L’article continue après la publicité

Blizzard

Tuez tous les ennemis

Chaque ennemi que vous tuez dans Diablo 4 vous donne de l’XP, c’est aussi simple que ça. Pendant vos petites promenades dans le Sanctuaire, prenez soin de tous les loups, squelettes, ou tout autre ennemi que vous croisez, car chaque petit geste compte ! Bien sûr, il y aura des moments où vous ignorerez les ennemis ou les dépasserez à toute allure sur votre cheval, mais gardez toujours à l’esprit que tuer les ennemis – même les plus faibles – ne vous prend qu’une fraction de seconde.

Il est également utile de participer aux événements mondiaux aléatoires que vous trouvez dispersés autour du Sanctuaire. Ceux-ci sont généralement identifiables par un cercle rouge sur la carte et impliquent souvent de tuer un groupe d’ennemis ou d’accomplir une autre tâche. Ces événements offrent des équipements de haut niveau en récompense, accompagnés d’un joli paquet d’XP !

L’article continue après la publicité

Choisissez le bon niveau de difficulté

Le système de paliers de difficulté dans Diablo 4 a un impact direct sur la quantité d’XP que vous recevez. Jouer à des niveaux de difficulté plus élevés donne plus d’XP par ennemi, mais n’oubliez pas – les démons seront beaucoup plus féroces. Choisissez donc le niveau de difficulté qui rendra le combat palpitant, mais suffisamment abordable pour tuer les monstres rapidement.

Au fil du temps, vous dépasserez naturellement le premier palier de difficulté, peut-être même avant d’avoir terminé le jeu. Si cela se produit et que vous cherchez un défi plus grand, approchez de la statue d’Inarius et choisissez un palier supérieur. Cependant, vous devrez terminer un donjon pour en déverrouiller certains. Sachez que le jeu évolue avec vous, donc les ennemis seront toujours à un niveau similaire au vôtre et aux autres joueurs de votre session.

L’article continue après la publicité

Explorez les donjons

Les donjons sont un élément central dans Diablo 4, remplis d’ennemis puissants et de récompenses alléchantes. Vider les donjons de leurs occupants vous récompense non seulement avec de l’XP, mais vous fournit également du butin de haut niveau.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Certains donjons offrent même des récompenses spécifiques à la classe de votre personnage. Ces derniers sont les plus importants à compléter, mais cela ne signifie pas que vous devriez ignorer les donjons offrant des équipements pour les autres classes.

Blizzard

Complétez toutes les quêtes

Les quêtes dans Diablo 4 sont une autre excellente méthode pour accumuler de l’XP. Les quêtes principales, les quêtes secondaires, et même les primes offrent de généreuses récompenses d’XP. En vérité, terminer les quêtes est la meilleure façon de gagner des niveaux dans Diablo 4. Au fur et à mesure que vous montez en niveau, le niveau requis des quêtes augmente aussi, ce qui signifie que vous êtes toujours assuré d’obtenir une bonne quantité d’XP à la fin.

L’article continue après la publicité

Portez attention aux donneurs de quêtes dispersés à travers le Sanctuaire et assurez-vous de terminer chaque quête que vous rencontrez pour maximiser vos gains d’XP. Ceux-ci se trouvent généralement dans les villes et les colonies, marqués par un signe (!). Les quêtes secondaires sont optionnelles, mais représentent la meilleure façon de monter votre personnage en niveau et d’acquérir du butin haut de gamme.

Jouez en groupe

Joignez-vous à d’autres joueurs en mode multijoueur de Diablo 4. Faire équipe avec d’autres aventuriers vous aide à abattre des ennemis plus coriaces, mais offre aussi un bonus d’XP de groupe supplémentaire – ce qui est un petit plus bien agréable.

L’article continue après la publicité

Même si vous n’êtes pas au milieu des démons avec vos alliés, tout le monde bénéficie de l’XP lorsque des membres du groupe terminent une quête ou tuent des ennemis, donc c’est une excellente façon de gagner des niveaux passivement. Assurez-vous simplement de faire votre part dans le combat !

Utilisez des boosts d’XP

Enfin, gardez un œil sur les boosts d’XP dans Diablo 4. Blizzard a confirmé qu’ils seront présents et ces boosts augmenteront l’XP que vous pouvez obtenir pour une période de temps limitée.

Ces boosts se trouvent généralement sous la forme d’e Sanctuaires d’autels qui augmentent l’XP pendant quelques minutes, lorsque vous activez l’un d’eux, tuez autant d’ennemis que possible pour maximiser le bénéfice du buff.