Les meilleurs builds Nécromancien dans Diablo 4 : Compétences, stats, stratégie…

La classe de Nécromancien de Diablo 4 est de retour pour relever les morts-vivants et faire un carnage en combat. Voici tout ce que vous devez savoir pour build votre Nécro !

La classe de Nécromancien a toujours été l’une des classes les plus puissantes de Diablo, et ce n’est pas Diablo 4 qui compte faire exception à la règle. Les Nécro peut infliger des dégâts à longue distance, et grâce à la bêta publique, les fans ont pu avoir un aperçu de la classe avant la sortie du jeu en juin 2023.

Les meilleurs builds de Nécromancien dans Diablo 4 mettent l’accent sur le combat à longue distance combiné à une troupe de Guerriers Squelettes, de Mages et même de Golem. L’armée des morts-vivants inflige de lourds dégâts au corps à corps pendant que vous n’avez qu’à lancer tranquillement vos sorts à l’abri derrière vos troupes.

Si vous cherchez à devenir un gardien de l’équilibre entre la vie et la mort, voici quelques-uns des meilleurs builds de Nécromancien pour survivre aux légions de l’Enfer dans Diablo 4.

Blizzard

Les meilleurs builds Nécromancien dans Diablo 4

Nous n’avons actuellement qu’un build optimisé à vous proposer pour le Nécromancien. À mesure que les joueurs progresseront et découvriront de nouvelles manières efficaces de jouer le Nécro, nous ajouteront de nouveaux builds à cette section.

Nécromancien Squelette

Ce build joue sur les forces du Nécromancien et permet aussi beaucoup de liberté et d’expérimentation. En effet, le Nécromancien Squelette est entouré d’une puissante armée de morts-vivants, mais il reste libre de lancer les sorts qu’il souhaite.

Vous commencerez avec la capacité d’invoquer quatre guerriers squelettes au début du jeu, mais en vous concentrant sur certaines compétences dès que possible, vous pourrez rendre cette escouade de serviteurs osseux absolument terrifiante.

Une fois que vous aurez terminé l’introduction du jeu, vous aurez l’opportunité d’accéder au Livre des Morts – un ensemble alternatif de compétences qui gouvernent vos serviteurs morts-vivants. À ce stade précoce, seule la variété Escarmoucheur des Guerriers Squelettes sera déverrouillée, mais dès que vous pourrez choisir la première amélioration d’Escarmoucheur, un cinquième tas d’os se joindra à votre troupeau.

Dès que vous le pourrez, améliorez la compétence passive de Maîtrise des Guerriers Squelettes pour améliorer la santé et les dégâts de vos serviteurs. Cela nécessitera trois points pour être entièrement amélioré, mais rendra vos cinq squelettes beaucoup plus puissants.

Au niveau 15, vous obtiendrez la capacité d’invoquer trois Mages Squelettes. Contrairement aux Guerriers Squelettes, les Mages resteront en retrait et tireront des traits d’ombre sur les ennemis à distance. Vous pouvez choisir n’importe quelle amélioration du Livre des Morts que vous aimez, à l’exception de Sacrifice. Cela sacrifierait vos serviteurs, renforçant le Nécromancien, mais perdant la capacité de les invoquer. À éviter, donc, si vous souhaitez bien vous orienter vers un build invocation.

Vous devriez également mettre trois points dans la Maîtrise des Mages Squelettes pour vous assurer que vos Mages sont entièrement améliorés. Enfin, on vous donnera l’option d’invoquer un Golem au niveau 25. Vous pouvez également améliorer la Maîtrise du Golem de trois points pour renforcer la créature déjà puissante.

Il y a d’autres compétences passives que vous pouvez utiliser pour renforcer vos serviteurs, donc dès que vous le pouvez, placez trois points dans chacune des compétences suivantes pour obtenir le meilleur de ce build :

Les Mages peuvent soigner les autres serviteurs

Les serviteurs ne peuvent pas être tués instantanément par une attaque.

Les dégâts des serviteurs sont augmentés de 10% quand ils sont près de vous.

Buff la vitesse d’attaque de vos serviteurs lorsque vous êtes en bonne santé.

Améliore la vitesse d’attaque des serviteurs de 15%. Bonus doublé si plus de sept serviteurs sont actifs à la fois.

Une fois tous ces passifs montés, vous disposerez d’une armée de morts-vivants surpuissante. Lilith n’aura alors qu’à bien se tenir !

Gameplay du Nécromancien dans Diablo 4

L’objectif principal de la classe de Nécromancien dans Diablo 4 est d’utiliser la mort comme arme principale et d’infliger des dégâts à distance. Il peut invoquer des serviteurs squelettiques et lancer des compétences d’Os, de Sang, ou d’Ombre pour affaiblir les ennemis au fil du temps. Le Nécromancien convient à la fois pour le jeu solo et multijoueur.

La classe était très surpuissante dès la première bêta et a été retouchée par la suite. Néanmoins, l’armée des morts qui accompagne un Nécromancien semble toujours diablement efficace.

Vous pouvez vous attendre à ce que la classe de Nécromancien et son meilleur build soient extrêmement performants !