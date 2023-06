Les meilleurs builds Druide dans Diablo 4 : Compétences, stats, stratégie…

Le Druide de Diablo 4 est une force de la nature qui fait appel aux esprits des animaux et des éléments pour l’aider au combat. Voici les meilleurs builds du Druide.

Le Druide est une classe qui a fait ses débuts dans l’extension de Diablo 2. Grâce à la bêta de Diablo 4, nous avons eu un bon aperçu de la classe du Druide et avons passé plusieurs heures à tester leurs compétences.

Cette classe est sans aucun doute le couteau suisse de Diablo 4. Il est capable de tank, d’infliger des lourds dégâts au corps à corps ou encore d’adopter un gameplay distance proche de celui d’un Sorcier. Pour couronner le tout, il peut même opter pour un gameplay invocateur.

Côté thématique, le Druide est sans surprise tourné vers la nature. Ses talents de polymorphe lui permettent de se transformer en loup ou en ours, et il a une affinité toute particulière avec les éléments du vent et de la foudre.

Vous l’aurez compris, il existe pléthore de façon de jouer la classe Druide. Dans ce guide, nous vous proposons deux builds qui se sont montré extrêmement efficaces jusqu’à maintenant.

Les meilleurs builds Druide dans Diablo 4

Druide Accablement

Ce build se base sur la nouvelle mécanique d’Accablement, qui permet d’infliger des dégâts colossaux dépendant de vos PV totaux et de votre Fortification.

La compétence la plus importante de ce build est Pulvérisation, qui inflige Accablement toutes les 12 secondes tant que vous restez en bonne santé.

Pour le reste des compétences, l’objectif est simple : votre objectif est de toujours être en bonne santé, et de générer un maximum de Fortification pour augmenter vos dégâts d’Accablement. C’est pourquoi autant d’emphase est mise sur les excellentes capacités défensives du Druide.

Compétences du Druide Accablement

Compétences de base Coup de tonnerre Coup de tonnerre renforcé

Compétences principales Pulvérisation (à maxer !) Pulvérisation renforcée

Compétences défensives Rempart de terre Rempart de terre renforcé Rempart de terre préservateur Hurlement sanglant Rugissement débilitant Rugissement débilitant renforcé Rugissement débilitant préservateur

Compétences de colère Piétinement Piétinement renforcé Piétinement naturel

Compétence ultime Rage du grizzly Rage du grizzly primordiale Rage du grizzly suprême

Compétence passive principale Force ursine



Pulvérisation est la seule compétence qui mérite incontestablement d’investir plusieurs points. Pour vos points restants, soyez libre d’explorer les excellents passifs qui traînent ci et là, ou de renforcer certaines de vos capacités préférées.

À partir du moment où vous débloquez la compétence ultime Rage de grizzly, il peut être intéressant de miser totalement sur la force ursine. Si vous faites ce choix, remplacez votre compétence de base par Mutilation, enlevez Hurlement sanglant et investissez à fond dans les passifs améliorant la forme d’ours.

Stats du Druide Accablement

Ce build repose sur deux stats principales :

La Volonté augmente les dégâts des compétences, les dégâts d’Accablement et les soins reçus. Il va sans dire que c’est la stat parfaite pour ce Druide qui cherchera à infliger d’énormes dégâts d’Accablement tout en se soignant en permanence.

La seconde stats est le maximum de PV. En effet, les dégâts d’Accablement dépendent de vos PV, et vous pouvez donc devenir plus létal… en devant plus résistant !

Aspects du Druide Accablement

Une poignée d’aspects sont particulièrement efficaces pour le Druide Accablement :

Aspect de la terreur ursine Pulvérisation devient un sort de terre et invoque des pics de terre

Aspect de représailles Les compétences principales infligent des dégâts en fonction de la Fortification

Aspect de pierre de guérison Barrière de terre dure plus longtemps et vous soigne quand vous tuez un ennemi

Aspect mutilé Vous gagnez de l’Esprit quand on vous touche sous forme d’ours

Aspect balistique +2 au niveau des compétences terre tant que vous avez de la Fortification

Aspect d’arpenteur spectral Bonus de vitesse de déplacement quand vous êtes inarrêtable



Druide Tornade

Nous n’avons pas eu énormément de temps pour tester ce Druide, mais le build Tornade semble suffisamment prometteur pour tout de même vous être présenté.

Le Druide Tornade se base sur la puissante magie élémentaire du vent, et notamment sur le sort Tornade qu’on va spam autant que possible pour infliger des dégâts de zone.

Compétences du Druide Tornade

Compétences de base Vent cisaillant

Compétences principales Tornade Passif – Cœur de fauve Passif – Profusion

Compétences défensives Armure cyclonique

Compétences de compagnon Loups

Compétences de colère Ouragan

Compétence ultime Cataclysme



Gameplay du Druide dans Diablo 4

Le Druide est destiné aux joueurs qui souhaitent un combattant polyvalent, capable de totalement changer de rôle en fonction de son build. Une autre caractéristique importante du Druide est sa fort thématique de lien avec la nature, les animaux et les éléments.

Le Druide peut également invoquer des serviteurs. Bien qu’il ne soit pas autant engagé dans ce style de jeu que le Nécromancien, le Druide peut profiter d’un joli panel de compagnons qui peuvent se joindre aux joueurs dans la bataille. Cette classe est un excellent touche-à-tout, montrant de petits aperçus de ce que les autres classes de Diablo 4 ont à offrir, mais tout cela en un seul endroit. Là où Diablo a déclaré la guerre à la vie elle-même, les forces de la nature prévoient de mordre en retour – et le Druide est le champion de la nature.

Cela conclut tout ce que nous savons sur les meilleurs builds de Druide dans Diablo 4. Ce guide sera mis à jour dès que les joueurs auront dénichés les meilleures manière de jouer cette classe au potentiel énorme.