Quelle est la meilleure classe de Diablo 4 ? | Tier list leveling, solo, endgame…

Chaque classe a sa thématique, ses forces et ses faiblesses dans Diablo 4. Découvrez notre tier list des meilleures classes en PvE, leveling, jeu solo ou en groupe.

En tant que Hack’n’Slash, Diablo 4 propose un gameplay sans fioritures : choisissez l’une des 5 classes jouables et partez à l’aventure dans Sanctuaire. Que vous soyez avide de farming ou seulement là pour finir la quête principale, des milliers de démons, bandits et autres horreurs se dresseront sur votre chemin.

Le Barbare, le Druide, le Nécromancien, le Sorcier et le Voleur sont toutes des classes parfaitement viables et aptes à atomiser du méchant avec un large panel de compétences et de builds viables.

Néanmoins, chaque classe a ses forces et faiblesses. En conséquence, toutes les classes n’ont pas les mêmes atouts pour répondre à chaque situation.

Dans cette tier list, nous allons nous pencher sur les différentes phases de l’aventure proposée par Diablo 4, en classant pour chacune d’entre elles les classes selon leur efficacité.

Sommaire

Les meilleures classes de leveling (niv 1-50)

Dans le tableau ci-dessous, nous avons classé les classes de Diablo 4 en fonction de leur performance en début de partie :

Tier Classes S Voleur, Sorcier A Nécromancien B Barbare C Druide

Les meilleures classes de Diablo 4 pour terminer rapidement tous les actes de la campagne sont le Voleur et le Sorcier. Monter en niveau avec eux est une partie de plaisir et vous devriez être en mesure de progresser rapidement et sans grande difficulté, même sans trop vous soucier de l’optimisation de votre build. Le Sorcier n’est pas aussi mobile que le Voleur mais compense cela par une grande puissance de frappe.

Le Nécromancien est une autre classe solide, disposant d’excellents dégâts mais qui manque malheureusement de mobilité. Des builds comme le Nécromancien Lance d’Os peuvent néanmoins faire des merveilles dès le début de partie.

Bien que le Barbare et le Druide soient deux des meilleures classes pour la fin du jeu, ils doivent malheureusement passer par une première phase assez médiocre.

En effet, le Barbare et le Druide sont extrêmement dépendant des Aspects légendaires, objets uniques et autres bonus de Parangon pour avoir accès à des builds réellement efficaces.

En attendant d’atteindre ce stade, qui n’arrive généralement pas avant le niveau 50, ces deux classes sont assez résistantes mais manquent cruellement de dégâts.

Les meilleures classes en mid-game (niv 50-75)

Dans le tableau ci-dessous, nous avons classé les classes de Diablo 4 en fonction de leur performance en milieu de partie, qui commence après que vous ayez atteint le niveau 50, temriné la campagne et débloqué le niveau de monde 3 :

Tier Classe S Voleur A Barbare, Sorcier, Druide B Nécromancien

Après avoir atteint le niveau 50, vous obtenez accès aux Plateaux de Parangon, aux Glyphes, aux Donjons Cauchemar, au Monde de Niveau 3… et la fête au farming peut commencer ! Encore une fois, vous pouvez compter sur la classe du Voleur pour nettoyer tout ce contenu avec facilité. Plusieurs de ses builds sont extrêmement efficaces.

Le Barbare et le Druide prennent enfin du poil de la bête ! Avec les améliorations du Parangon et les Aspects légendaires que vous devriez commencer à trouver facilement, ces classes commencent à montrer leur énorme potentiel destructeur.

Le Sorcier reste très efficace, même si l’accès au Parangon et aux objets Uniques et Sacrés ne changent pas autant sa vie que pour les classes citées précédemment.

Le Nécromancien commence à avoir un peu plus de mal à partir du milieu de partie. Les dégâts sont toujours là, mais la survie et la mobilité commencent à faire défaut. Pour cette classe, il est temps de commencer à faire un peu plus attention au placement et aux contrôles de foule.

Les meilleures classes en endgame (niv 75-100)

Dans le tableau ci-dessous, nous avons classé les classes de Diablo 4 en fonction de leur performance en fin de partie où vous atteindrez le niveau maximum et affronterez constamment les ennemis et les boss les plus coriaces :

Tier Classe S Barbare, Druide A Voleur, Sorcier B Nécromancien

La fin du jeu de Diablo 4 semble taillée sur mesure pour les classes de Barbare et de Druide. Les builds comme Barbare Tourbillon ou Marteau des Anciens, et les builds Druide Pulvérisation et Stormwolf bénéficient grandement des objets Uniques et de quelques Aspects rares que vous aurez probablement obtenu à ce stade du jeu.

Le Voleur et le Sorcier sont toujours extrêmement efficaces durant le endgame de Diablo 4, et chacune de ces classes dispose de plusieurs builds aussi funs que destructeurs. Néanmoins, la fragilité de ces classes vous poussera à devoir jouer de manière plus réfléchie dans le niveau de monde 4.

Enfin, la classe la moins à l’aise en endgame est le Nécromancien. Les dégâts sont indéniablement importants mais le manque de mobilité rend la survie vraiment difficile pour les Nécromanciens à la fin du jeu.

Les meilleures classes solo en endgame

Dans le tableau ci-dessous, nous avons attribué des rangs aux classes de Diablo 4 en fonction de leur capacité à se débrouiller seules en fin de partie :

Tier Classe S Barbare, Druide A Voleur B Nécromancien, Sorcier

La nature résistante des classes de Barbare et de Druide en fait des choix idéaux pour quiconque souhaite jouer à Diablo 4 en solo. Ces deux classes infligent des dégâts colossaux tout en étant moins sujettes à des morts facheuses que les autres archétypes du casting.

Le Voleur reste une véritable terreur, même lorsqu’il est seul. Ses excellents dégâts de zone et sa mobilité imbattable en font une très bonne classe, même si le moindre faux pas le verra sévèrement puni à cause de sa mauvais survivabilité.

Le Sorcier et le Nécromancien galèrent un peu plus que les autres en solo. Si les dégâts sont au rendez-vous, leSorcier et le Nécro n’ont ni la résistance d’un Barbare ou d’un Druide, ni la mobilité d’un Voleur.

Les meilleures classes en groupe

Le endgame de Diablo 4 propose des combats de boss épiques qui peuvent regoruper de nombreux joueurs. Quelles sont les meilleures classes pour ces phases de jeu en groupe ?

Tier Classe S Barbare, Druide A Voleur, Sorcier B Nécromancien

Le Barbare inflige des dégâts élevés et peut renforcer votre équipe avec ses cris, ce qui en fait la meilleure classe de Diablo 4 pour le jeu en groupe. Bien que le Druide ne dispose que de peu d’options pour aider ses camarades, il a le DPS le plus élevé du jeu avec certains builds, tout en étant assez résistant pour encaisser quelques coups.

La classe du Voleur consiste à regrouper et à contrôler la foule des ennemis et ce style de jeu est désiré sans surprise dans le jeu en équipe. La classe du Sorcier a des dégâts plus élevés que le Voleur et peut également contrôler la foule des unités, c’est pourquoi elle fait partie de la catégorie A.

Tout ce que fait le Nécromancien peut être mieux fait par une autre classe de Diablo 4 en jeu d’équipe, ce qui en fait un choix moins populaire dans les équipes.

Quelle est la meilleure classe de Diablo 4 ?

Vous souhaitez débuter votre aventure avec la classe qui vous facilitera le plus la vie dans l’entièreté du contenu disponible sur Diablo 4 ? Voici notre tier list globale des classes :

Tier Classe S Barbare, Druide A Voleur, Sorcier B Nécromancien

En considérant toutes les activités disponibles dans Diablo 4, la meilleure classe est le Barbare.

Il a un bon équilibre entre la puissance de frappe, la mobilité et la survie. C’est une excellente option pour les débutants qui veulent apprendre les bases du jeu tout en ayant un personnage capable de faire face à tout ce qui vient à sa rencontre.

Néanmoins, le Barbare a tout de même deux défauts : un early game (niv 1 à 50) assez médiocre, et un manque cruel de possibilité pour jouer à distance.

L’autre classe qui se distingue du lot est le Druide. C’est la classe polyvalente par excellence, capable de partir au front avec un build métamorphose ou d’adopter un gameplay distance avec sa puissante magie naturelle.

Pour ce qui est des défauts du Druide, on peut tout de même citer un début de partie difficile, et une mobilité assez faible dans la majorité des builds.

Veuillez noter que ces classements peuvent changer avec le temps car le jeu évolue avec de nouvelles mises à jour et de nouvelles méta peuvent émerger. De plus, nous tenons à rappeler que toutes les classes de Diablo 4 sont viables et disposent de builds amusants et efficaces. Choisissez-donc avant tout une classe dont le gameplay et la thématique vous intéressent.

