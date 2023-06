Tier list des builds Diablo 4 : les meilleurs builds leveling et endgame

Il existe de nombreuses façons de jouer chaque classe dans Diablo 4. Grâce à notre tier list, découvrez les meilleurs builds pour le leveling et le end game.

Si vous venez de vous plonger dans Diablo 4, vous vous demandez peut-être quelle classe – et quel build – est la plus efficace afin de découvrir Sanctuaire et de compléter la trame principale. Inversement, une fois que vous y êtes, vous voudrez sans doute savoir quel est le meilleur build pour vous frotter au endgame et aux World Bosses.

C’est pourquoi nous avons listé et classé les meilleurs builds de Diablo 4 pour chaque classe de personnage. Nous avons constitué une tier list dédiée au leveling, et l’autre au endgame.

Ces tier lists seront régulièrement mises à jour à mesure que de nouveaux builds sont découverts. De plus, nous ne manquerons pas de vous proposer une tier list PvP dès que la Saison 1 sera lancée.

Que vous soyez simplement curieux de découvrir comment s’en sort votre classe préférée, ou que vous soyez à la recherche du meilleur build pour votre classe, vous trouverez votre bonheur avec notre tier list des builds Diablo 4!

Sommaire

Blizzard Entertainment Votre classe préférée est-elle au sommet de la tier list ?

Les meilleurs builds leveling dans Diablo 4 (PvE)

La liste des tiers ci-dessous présente les meilleurs builds de leveling dans Diablo 4. Ces builds se montreront particulièrement efficaces pour débuter votre aventure, et vous emmèneront sans problème jusqu’au niveau 50 et jusqu’à la fin de la trame principale.

Généralement, ces builds demandent très peu – voire pas du tout – d’Aspects spécifiques, ou du moins uniquement des Aspects que vous trouverez facilement dans les donjons de début de jeu.

Tier S

Le Tier S représente les meilleurs builds de Diablo 4. Si vous souhaitez exterminer touts les démons et autres créatures sur votre route, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour l’un de ces builds. Dans la meta actuel, le puissant Sorcier règne en maître.

Classe Build Sorcier Sorcier Chaîne d’éclairs (Chain Lightning Sorcerer) Voleur Voleur Lames sournoises (Twisting Blades Rogue) Sorcier Sorcier Mur de feu (Firewall Sorcerer)

Tier A

Si aucun des builds de Tier A ne vous fait de l’œil, pourquoi ne pas essayer un de Tier A ? Ce sont aussi des builds très puissants et populaires, frôlant la qualité du Tier S. Ici, on retrouve notamment des builds pour le Voleur et le Sorcier sont au sommet de la pile.

Classe Build Nécromancien Nécromancien Lance d’os (Bone Spear Necro) Voleur Voleur Rafale (Flurry Rogue) Sorcier Sorcier Éclats de glace (Ice Shards Sorcerer) Sorcier Sorcier Fouet électrique (Arc Lash Sorcerer) Nécromancien Nécromancien Section (Sever Necro) Nécromancien Nécromancien Explosion macabre purulente (Blight CE Necro)

Tier B

Bien que les builds ci-dessous ne soient pas considérés comme aussi puissants qu’un build de Tier S et A, chacun vaut la peine d’être essayé si vous aimez la classe. Malheureusement pour les afficionados du Druide et du Barbare, il faudra se contenter du Tier B, même pour les meilleurs builds leveling.

Classe Build Voleur Voleur Tir pénétrant (Penetrating Shot Rogue) Druide Druide Compagnon [Tornade ou Déchiquetage] (Pack Leader Druid) Nécromancien Nécromancien Afflux sanguin (Blood Surge Necro) Barbare Barbare Déchirure (Rend Barbarian) Barbare Barbare Marteau des anciens (HotA Barb) Voleur Voleur Déluge (Barrage Rogue)

Tier C

Les builds C-Tier ne sont pas considérés comme aussi efficaces que ceux ci-dessus, et seront nettement plus lents que leurs collègues des Tiers supérieurs. Néanmoins, mêmes les builds de Tier C sont parfaitement viables, à condition que vous acceptiez d’aller un peu plus lentement que la moyenne.

Classe Build Druide Druide Pulvérisation (Pulverize Druid) Barbare Barbare Tourbillon (Whirlwind Barbarian) Nécromancien Nécromancien Invocateur/Section (Summoner Sever Necro) Druide Druide Orage (Lightning Storm Druid) Druide Druide Éboulement (Landslide Druid)

Les meilleurs builds endgame dans Diablo 4 (PvE)

Blizzard Entertainment Les meilleurs builds endgame se doivent d’exceller contre les Boss Mondiaux

Juste parce qu’un build vous permet de grimper les niveaux ne signifie pas qu’il sera efficace pour le contenu de l’endgame de Diablo 4. En effet, l’arrivée des niveaux de difficulté supérieurs et des World Bosses change complètement la donne.

Les meilleurs builds endgame sont radicalement différents des builds leveling. ils sont généralement construits autour d’excellentes synergies d’aspects qui créent des combos absolument devastateurs.

Tier S

Les builds S-Tier ci-dessous représentent l’apogée absolue des meilleurs builds endgame de Diablo 4. Fait intéressant, la seule classe qui n’est pas représentée ici est le Sorcier, qui est pourtant la meilleure classe de leveling.

Classe Build Barbare Barbare Tourbillon (Whirlwind Barbarian) Voleur Voleur Piège mortel (Death Trap Rogue) Voleur Voleur Lames sournoises (Twisting Blades Rogue) Druide Druide Pulvérisation (Pulverizing Druid) Nécromancien Nécromancien Lance d’os (Bone Spear Necro) Nécromancien Nécromancien Esprit d’os (Bone Spirit Necro)

Tier A

Juste derrière les meilleurs builds, on trouve une jolie floppée d’excellents builds pour plusieurs classes. Ces derniers sont extrêmement efficaces, même s’il leur manque un petit quelque chose pour égaler les meilleurs builds méta.

Classe Build Sorcier Sorcier Fouet électrique (Arc Lash Sorcerer) Sorcier Sorcier Éclats de glace (Ice Shards Sorcerer) Sorcier Sorcier Mur de feu (Firewall Sorcerer) Druide Druide Piétinement/Éboulement (Trampleside Druid) Druide Druide Tornade (Tornado Druid) Voleur Voleur Tir pénétrant (Penetrating Shot Rogue) Voleur Voleur Rafale (Flurry Rogue) Barbare Barbare Déchirure (Rend Barbarian)

Tier B

On entre dans le milieu de tableau avec des builds viables, mais qui disposent de réelles faiblesses ou ne sont pas aussi rapides que leurs confrères des Tiers supérieurs.

Classe Build Sorcier Sorcier Sphère foudroyante (Ball Lightning Sorcerer) Voleur Voleur Déluge (Barrage Rogue) Nécromancien Nécromancien Miasme (Miasma CE Necro) Druide Druide Déchiquetage (Shred Druid)

Tier C

On termine avec le Tier C. Ne vous laissez pas décourager si votre build favori y figure, car le simple fait que nous incorporions un build dans cette tier list est une assurance de sa viabilité. Attendez-vous simplement à être un peu en dessous des builds meta en terme de dégâts et/ou de survivabilité.

Classe Build Sorcier Sorcier Météore (Meteor Sorcerer) Sorcier Sorcier Chaîne d’éclairs (Chain Lightning Sorcerer) Barbare Barbare Marteau des anciens (HotA Barbarian) Nécromancien Nécromancien Section (Sever Necromancer) Nécromancien Nécromancien Explosion macabre purulente (Blight CE Necromancer) Barbare Barbare Coup double (Double Swing Barbarian)

Voilà, vous avez tout, les listes des tiers pour les meilleurs builds de Diablo 4, que ce soit pour le leveling ou pour l’endgame. Nous ajouterons bientôt la liste des tiers pour le meilleur PvP une fois que la meta aura évolué.

Si vous voulez plus de contenu sur Diablo 4, n’oubliez pas de consulter nos autres guides ci-dessous :

