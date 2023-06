Les meilleurs builds Barbare dans Diablo 4 : Compétences, stats, stratégie…

La classe Barbare fait son retour dans Diablo 4, prête à faire des ravages dans la mêlée. Découvrez quels builds utiliser sur votre Barbare.

Le Barbare est le véritable mastodonte de Diablo 4. Il utilise sa force démesurée et sa maîtrise des armes de mêlée pour vaincre des hordes d’ennemis et encaisser les dégâts sans sourciller. Si vous aimez le corps à corps et la brutalité, sortez votre pagne et poussez votre plus beau hurlement avant de découvrir les meilleurs builds du Barbare.

Ayant fait ses débuts originaux dans l’extension Hellfire du premier Diablo, les Barbares ont été présents dans chaque jeu Diablo depuis, et il y a plusieurs façons de les build.

Sommaire

Les meilleurs builds Barbare dans Diablo 4

Build Barbare Saignement

Le Barbare a bien des cordes à son arc – même s’il n’aime pas les arcs – et l’un des builds les plus efficaces à ce jour est le build “Rend and Rupture”, basé sur les dégâts de saignement.

Le saignement est une mécanique particulièrement intéressante du Barbare. Avec ce build, l’objectif n’est pas vraiment de laisser les ennemis mourirs en se vidant de leur sang, mais plutôt d’exploiter les stacks de Saignement pour infliger d’énormes dégâts avec une compétence infligeant des dégâts en fonction des stacks de saignement des ennemis : Rupture.

L’autre pièce du combo est l’excellent compétence principale Déchirure qui permet d’infliger des dégâts et saignement à plusieurs ennemis d’un coup !

Compétence du Barbare Saignement

Rupture

Flay

Rend

Pressure Point

Rallying Cry

Steel Grasp

Iron Maelstrom

Voici les compétences primordiales pour ce build :

Compétences de base Écorchement

Compétences principales Déchirure Passif – Point de pression

Compétences défensives Cri de ralliement

Compétences de maîtrise d’arme Rupture Poigne de fer

Compétence ultime Maeltröm d’acier



Ceux qui ont joué à Diablo 3 peuvent reconnaître ce build, car il a beaucoup en commun avec de nombreux builds populaires de l’opus précédent.

Pour tirer le meilleur aprti de ce build, lancez Cri de ralliement pour regrouper vos ennemis, appliquez autant de saignement que possible avec Déchirure avant d’achever vos ennemis d’une puissante Rupture

Gameplay du Barbare dans Diablo 4

Le Barbare a un énorme point fort : sa puissance inégalée au corps à corps. Parmi toutes les classes de personnages, le Barbare est la plus adaptée pour infliger des dégâts en mêlée, et il dispose de nombreux outils pour faire un carnage.

La classe a été critiquée pour être moins puissante que les Barbares précédents, comme dans D2, D3 et Diablo Immortal, mais ces critiques reposent uniquement sur le ressenti suite aux phases de Beta. Il est également difficile de les comparer à d’autres classes sur ce front, car le Barbare est la seule classe uniquement au corps à corps.