Warzone : Les meilleures armes à longue distance de la Saison 4

Un spécialiste de Call of Duty: Warzone Pacific a dévoilé les meilleures à utiliser dans la Saison 4 pour vos duels à longue distance.

JGOD, l’expert de Warzone a analysé un bon nombre d’arme spécialisées dans les duels à longue distance sur le Battle Royale et il a finalement révélé les meilleures à utiliser suite à la mise à jour de la Saison 4.

Les développeurs du battle royale de Call of Duty cherchent toujours à équilibrer au mieux le jeu surtout au niveau des armes au fil des mises à jour. Les patchs saisonniers changent souvent beaucoup la méta avec des nerfs et des buffs pour plusieurs armes, ce qui amène les joueurs à s’adapter aux nouvelles tendances.

La Saison 3 a été majoritairement dominée par la STG44 mais de nouvelles options ont fait leur apparition dès la Saison 4. Heureusement pour vous, JGOD a listé les armes à privilégier pour les duels à longue distance pour cette nouvelle saison.

Il a pris l’habitude de diviser les armes lui-même en plusieurs catégories : méta, top tier et fiable. Et pour vous aider, il a donné une liste des armes qu’il pense méta et top tier à la fois.

Les meilleures armes à longue distance de la Saison 4 de Warzone

Désormais, vous avez un bon nombre d’options pour vos classes personnalisées dans la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific !