Patch note MAJ MW3 & Warzone du 23 avril : Retrait de la WSP Swarm en Ranked, corrections de bugs…

Une nouvelle mise à jour est disponible sur Modern Warfare 3 et Warzone. Voici son patch note complet

Alors que les joueurs commencent à sérieusement s’intéresser à la mise à jour Rechargée de la Saison 3 de Warzone et MW3, les développeurs ont publié une nouvelle mise à jour pour les deux jeux le 23 avril.

Si vous souhaitez savoir ce que ce nouveau patch apporte dans Modern Warfare 3 et Warzone, voici alors tout ce que vous devez savoir.

Sommaire

Patch note MAJ MW3 & Warzone du 23 avril

Modern Warfare 3

Global

Résolution d’un bug avec les poignées arrière sur les pistolets permettant aux joueurs de gagner un avantage déloyal.

Progression

Les défis nécessitant des éliminations en quickscope sont désormais plus indulgents dans la détection lors de l’utilisation d’armes ne pouvant pas one-shot.

Cartes

6 Star Ajout de collision près du Jardin pour empêcher les joueurs d’atteindre des zones exploitables.

Growhouse Ajout de collision près du Conteneur pour empêcher les joueurs d’atteindre des zones exploitables.

Tanked Ajout de collision près de l’Entrée pour empêcher les joueurs d’atteindre des zones exploitables.



Modes

Une balle chargée Correction des conditions de victoire pour éviter que le dernier joueur en vie ne subisse une défaite.



Mode Ranked

Conclusion : Évaluation des armes

Merci pour vos retours et vos données de jeu ! La Call of Duty League, Sledgehammer Games et nos équipes discuteront des résultats et partageront une mise à jour après le lancement de la MAJ Rechargée de la Saison 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mise à jour des restrictions d’armes

Fusils d’assaut BP50 Holger 556 MTZ-556

Mitraillettes WSP Swarm HRM-9 RAM-9



Warzone

Corrections de bugs