Cette modification des classes de Warzone est la “pire idée” imaginable

Malgré cela, le mécontentement persiste à propos de ce changement, et il reste à voir si les développeurs mettront en œuvre une autre modification majeure qui permettra aux joueurs de sélectionner immédiatement leurs classes d’armes préférées.

Selon un autre joueur, l’ajout d’une option “Changer de place” au lieu de “copier et remplacer” serait bénéfique, car cela vous permettrait de déplacer votre classe souhaitée vers le haut au lieu de devoir en refaire une.

Quelques utilisateurs ont suggéré aux développeurs d’apporter un changement qui leur permette de réorganiser leurs classes sans avoir à les construire à partir de zéro. Il serait ainsi plus facile de choisir rapidement ses classes préférées dans le jeu.

Un utilisateur a affirmé que le plus gros problème est qu’il est impossible de sélectionner rapidement sa classe d’arme préférée, car il faut descendre au milieu de la liste. Il a ensuite ajouté que ce changement rendait inutile le choix de vos armes dans le lobby d’avant-match.

L’utilisateur Reddit “Putridzzz” a exprimé sa frustration à ce sujet dans le subreddit Warzone Pacific, affirmant que cela lui fait choisir les mauvais classes et décrivant ce changement comme “extrêmement stupide”.

Cependant, Raven Software a estimé que trop de joueurs sélectionnaient accidentellement les mauvaises classes et a donc apporté un changement majeur à la sélection des classes dans la mise à jour de la Saison 4. Aujourd’hui, les joueurs supplient les développeurs d’annuler ce changement.

Les joueurs de Warzone Pacific sont particulièrement frustrés par les changements apportés à la sélection des classes dans le jeu et demandent à Raven Software de les annuler dans une prochaine mise à jour.

by Martin Thibaut