Cette classe pourrait permettre à l’arbalète de Warzone de devenir méta

En effet, si vous ratez votre tir à courte distance, le temps de rechargement assez élevé de l’arme ne pourra que vous mettre dans une position des plus défavorables. En revanche, si vous parvenez à maîtriser l’arme et à réussir la plupart de vos tirs, vous pourrez faire des merveilles sur le battle royale.

En revanche il ne faut pas oublier que cette arme exige une certaine adresse, et qu’elle ne pourra clairement pas tenir la route en combat rapproché.

Si certains joueurs ont convenu que l’arbalète pouvait être dévastatrice entre de bonnes mains, la plupart n’étaient pas vraiment emballés par cette arme qui a leurs yeux ne peut pas faire la différence dans une méta avec des fusils d’assaut aussi forts et des mitraillettes autant gonflées à bloc.

Convaincu du potentiel de cette arme, un joueur a partagé un clip sur Reddit illustrant les prouesses qu’il est possible de faire avec l’arbalète.

Néanmoins, tout cela pourrait bientôt changer. En effet, lors du lancement de la Saison 4 , l’arbalète a eu droit à un buff qui a augmenté la vélocité de ses carreaux de 27,2%. Ce coup de pouce n’est pas passé inaperçu et peu à peu des joueurs ont décidé de lui laisser une seconde chance.

Contrairement aux armes les plus populaires du moment, l’arbalète est présente sur Warzone depuis le tout premier jour. Malheureusement, cette arme n’a jamais réussi à s’imposer sur le battle royale tant elle est difficile à maîtriser et peu avantageuse par rapport à des armes bien moins complexes.

by Isabelle Thierens