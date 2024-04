Cette surprenante mitrailleuse Warzone domine la méta avec un TTK ridicule

Une mitrailleuse peu populaire de MW2 dispose d’un TTK absolument fou qui lui permet de dominer la méta de Warzone à longue portée.

Depuis que les armes de MW2 ont été buffs dans la saison 3 de Warzone, nous voyons de plus en plus d’anciennes armes s’introduire dans la méta. Des armes comme le FTAC Recon et le TR-76 Geist sont devenues extrêmement viables depuis la mise à jour, mais l’un des plus grands gagnants de ces changements est sans aucun doute la mitrailleuse RAPP H.

Si les combats à longue distance ont souvent été dominés par des options de MW3 comme la Bruen Mk9 et le TAQ Eradicator, le RAPP H se distingue de ces armes puisqu’il dispose d’un meilleur TTK. Si vous touchez toutes vos balles, il n’y a pratiquement aucune autre arme, à part les fusils de précision comme le MORS, qui peut éliminer les ennemis plus rapidement à de longues distances.

D’après notre expérience, le seul véritable inconvénient est que le RAPP se manie beaucoup plus lourdement que les nouvelles armes de la catégorie des mitrailleuses et sa cadence de tir est assez lente.

Cela le rend légèrement moins indulgent, car vous devrez toucher constamment vos balles pour atteindre un TTK compétitif.

Cependant, si vous avez une main ferme, presque rien ne peut surpasser le RAPP H dans un combat qui se déroule à plus de 50 mètres. Malgré cela, la plupart des joueurs négligent encore cette mitrailleuse et optent pour les armes éprouvées de MW3.

L’expert de Warzone, WhosImmortal, a également mis en avant le RAPP H dans une récente vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il a analysé les meilleures options de MW2 dans Warzone. Il a décrit le TTK de la mitrailleuse comme “ridicule” et a affirmé qu’elle “carbonise” littéralement les ennemis.

Il a également reconnu que sa cadence de tir plus lente peut poser problème, mais cela peut être minimisé en utilisant notre meilleure classe du RAPP H qui se concentre sur des accessoires qui réduisent énormément son recul.

Alors, si vous recherchez une nouvelle option pour éliminer les ennemis à longue distance, la mitrailleuse RAPP H pourrait être le choix idéal pour vous. Bien sûr, cette mitrailleuse n’est pas idéale dans les combats à courte distance, mais vous pouvez facilement utiliser une mitraillette de la méta actuelle comme le HRM-9 ou la Striker 9 afin d’être compétitif à toutes les distances.

