Une méthode sournoise de Warzone permet d’obtenir des parties plus faciles

De nombreux créateurs de contenu de Warzone sont critiqués pour utiliser la technique du “double compte”, une méthode leur permettant de rejoindre des parties plus faciles pour réaliser des performances incroyables et créer du contenu captivant.

Depuis de nombreuses années, les modes en ligne de Call of Duty sont sous le feu des critiques en raison du SBMM (matchmaking basé sur les compétences), rendant les parties particulièrement compétitives et épuisantes. Bien que l’éditeur ait tenté de rassurer les joueurs en expliquant leur mécanisme derrière cette fonctionnalité, les fans continuent de la critiquer chaque jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs et créateurs de contenu ont alors exploré des moyens de contourner ce système de matchmaking basé sur les compétences en utilisant la technique du “double compte”, une méthode détaillée par ModernWarzone.

Dans un long post sur X/Twitter, ModernWarzone explique le processus du “double compte”.

Un joueur utilise deux comptes : le second, de bas niveau et avec de mauvais paramètres de matchmaking, permet de rejoindre des parties faciles, aussi appelées “lobbys de bots”. Le compte de haut niveau rejoint ensuite la partie via le compte de bas niveau, lance la recherche de parties et le compte de bas niveau quitte dès l’entrée dans une partie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

ModernWarzone précise que cette méthode ne fonctionne pas toujours, mais qu’elle permet aux streamers de battre et d’établir des records mondiaux d’éliminations. Il ajoute également que cette méthode est utilisée depuis l’époque de Verdansk, bien que les créateurs de contenu en multijoueur l’emploient depuis les débuts de CoD sur YouTube.

De nombreuses réponses au post de ModernWarzone confirment également l’histoire du “double compte” sur le YouTube Call of Duty. Le consensus général considère cela comme de la triche, punissable par les développeurs, de nombreuses réponses ayant vivement critiqué les streamers en vue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec ces informations désormais publiques, il reste à voir comment Activision va gérer cette situation. La réponse “évidente” de la communauté serait de retirer le SBMM de Call of Duty et de Warzone, mais malheureusement, cela semble impossible.