Le nombre de pages du chapitre 1118 de One Piece inquiète une nouvelle fois les fans

Le chapitre 1118 de One Piece ne comptera que 13 pages, ce qui inquiète une nouvelle fois les fans quant à la santé du mangaka, Eiichiro Oda.

Les spoilers du chapitre 1118 de One Piece, récemment apparus, ont divisé les fans. Bien que ce soit un chapitre important, beaucoup ont été déçus par les aperçus répétitifs et, en particulier, par la montée en puissance de Bonney. Mais plus que tout, c’est le faible nombre de pages qui les préoccupe.

Ce n’est pas une surprise que One Piece rencontre des problèmes de rythme depuis un certain temps. Bien que l’arc d’Egghead soit considéré comme l’un des meilleurs du manga par certains, il a également connu plusieurs pauses au cours des derniers mois.

De plus, le manga produit également des chapitres avec un nombre de pages significativement réduit. Cela a commencé avec le chapitre 1114 qui ne comptait que 15 pages, contre 18-19 habituellement. Ensuite, le chapitre 1115 en comptait 17, puis le chapitre 1116 seulement 13.

L’auteur a également pris une autre pause après le chapitre 1116. Cependant, depuis le retour du manga avec le chapitre 1117, Oda n’a pas encore pris de pause, ce qui laisse espérer aux fans qu’il est de nouveau en pleine forme. Mais maintenant, le faible nombre de pages du chapitre 1118 les inquiète à nouveau concernant son état de santé.

“J’espère qu’Oda va bien,” a répondu un internaute à la publication sur X/Twitter, tandis qu’un autre ajoutait, “Oda doit poser les stylos.” Un troisième a écrit, “Le fait qu’il travaille encore sur le manga depuis si longtemps est incroyable et mérite du respect.”

Un quatrième a ajouté, “Je suis complètement satisfait peu importe le nombre de pages, mec. S’il a besoin de se reposer, alors il devrait le faire, il l’a plus que mérité,” et un cinquième a dit, “Ok, je suis un peu inquiet, je ne vais pas mentir.”

Beaucoup s’attendent également à une autre pause après ce chapitre, surtout avec le faible nombre de pages. Un utilisateur a écrit, “Je sens qu’après un autre chapitre, il va prendre une autre pause.”

Il n’y a pas encore eu d’annonce d’une autre pause. Donc, à ce stade, rien n’est sûr. Cependant, chaque manga du Weekly Shonen Jump prend régulièrement une pause tous les trois chapitres. Donc, même si ce n’est pas pour la santé d’Oda, nous pouvons nous attendre à une autre pause prévue après le chapitre 1119.

