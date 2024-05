One Piece : nouveaux détails sur les personnages de la saison 2 de la série Netflix

L’appel à casting pour la saison 2 du live-action One Piece vient de révéler de nouveaux détails sur certains personnages très attendus dans la suite de la série Netflix.

La prochaine saison de One Piece ajoutera un bon nombre de nouveaux personnages à la série en live-action. La saison 2 adaptera la Saga Alabasta, la seconde saga du manga et de l’anime, ce qui signifie que des personnages comme Robin, Chopper, Vivi et Crocodile devraient rejoindre le casting de la série Netflix.

Compte tenu de l’engouement croissant pour la série, un appel à casting pour la saison 2 de One Piece a révélé la tranche d’âge et les ethnies de certains des personnages principaux. Selon les rapports (partagés sur X/Twitter), Netflix recherche une actrice originaire du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord ou encore d’Asie du Sud, et qui serait âgée entre 17 et 20 ans pour le rôle de la Princesse du royaume d’Alabasta, Nefertari Vivi.

Pour Nico Robin, ils recherchent quelqu’un ayant des origines hispaniques ou latines, âgée entre 20 et 39 ans. Smoker devrait être quant à lui interprété par un acteur de type caucasien, âgé de 25 à 35 ans, tandis que Tashigi, la subordonnée du Capitaine de la Marine, devrait être une femme d’origine asiatique, âgée entre 20 et 29 ans.

Luffy et son équipage rencontreront également Crocus, le fameux gardien de Laboon, dans cette prochaine saison de la série live-action One Piece. Le personnage sera interprété par un homme âgé de 65 à 79 ans, mais le studio semble ouvert concernant l’ethnie de l’acteur.

Du côté des méchants maintenant, nos héros feront alors face à de nouveaux ennemis sur leur parcours, leurs prochains adversaires notables étant Mr. 5 et Miss Valentine de Baroque Works. Les deux membres de la célèbre organisation criminelle seront respectivement interprétés par un acteur d’origine africaine et une actrice de type caucasien, tous deux âgés entre 20 et 29 ans.

D’autres personnages majeurs tels qu’Ace ou Crocodile sont absents de ces rapports d’appel à casting pour la saison 2 de la série Netflix One Piece. Cela pourrait être dû au fait que les producteurs ont déjà des interprètes en tête, ou simplement qu’ils seront castés plus tard.

La série One Piece de Netflix est très certainement l’un des plus grands projets d’adaptation en live-action jamais réalisés. La série a débuté en août 2023 avec huit épisodes et a reçu une réponse extrêmement positive de la part du public. Elle a réussi à transposer en prises de vues réelles l’incroyable monde créé par le désormais célèbre Eiichiro Oda, le créateur de One Piece.

Après le succès remporté par la première saison, une deuxième saison de la série en live-action a été confirmée par Netflix peu de temps après. Récemment, les créateurs ont révélé que la saison 2 de One Piece sera lancée en 2025. La saison a également un nouveau showrunner, Joe Tracz, qui prend la relève de Steve Maeda.

Alors que la saison 2 de One Piece est encore loin, le manga livre certains des plus grands rebondissements après 25 années d’existence. Pour en apprendre davantage à ce sujet, découvrez quel est le message de Vegapunk, ou encore qui est le premier pirate de l’histoire.