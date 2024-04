One Piece saison 2 : Netflix dévoile enfin la fenêtre de sortie de la suite de sa série live-action

La tant attendue saison 2 de l’adaptation live-action de One Piece par Netflix a enfin une fenêtre de sortie.

La deuxième saison de la série en prise de vue réelle One Piece a été confirmée, étant alors prévue pour le courant de l’année 2025. La saison reprendra là où la précédente s’était arrêtée et se concentrera sur les aventures des pirates du Chapeau de paille alors qu’ils se dirigent vers les eaux tumultueuses de Grand Line.

Basée sur le manga désormais culte du tout aussi célèbre Eiichiro Oda, l’adaptation en live-action de One Piece fait très certainement partie des projets les plus ambitieux de Netflix. Avec un budget conséquent et un souci du détail, le producteur exécutif et co-showrunner Matt Owens a réussi à transposer l’anime en prise de vue réelle.

Après l’énorme succès de la première saison, la saison 2 de One Piece a été confirmée par Netflix et les producteurs de la série en septembre 2023. Le tournage de la saison débutera en juin de cette année, pour une sortie prévue donc en 2025.

Les principaux acteurs de One Piece seront de retour pour la saison 2 pour reprendre leurs rôles. Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson et Taz Skylar reviendront respectivement dans les rôles de Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Un grand méchant de One Piece est également attendu pour faire ses débuts dans la saison à venir.

Matt Owens continuera en tant que co-showrunner pour la deuxième saison. Cette fois, il sera rejoint par Joe Tracz, qui agira également en tant que scénariste et producteur exécutif de la série. Steve Maeda, le showrunner de la saison 1, continuera de faire partie du projet en tant que producteur exécutif.

Co-producteur exécutif de la série Disney+ Percy Jackson et les Olympiens, Tracz a confirmé la fenêtre de sortie de la saison 2 de la série live-action Netflix ainsi que son implication dans le projet. Dans une déclaration auprès de Deadline, il a confirmé son rôle de nouveau co-showrunner de la série One Piece et la direction que prendra l’histoire dans la saison 2.

“J’ai eu la chance de travailler sur de grandes adaptations de plusieurs séries bien-aimées, et il n’y a pas plus grand ni plus aimé que One Piece”, a commenté Tracz. “Je suis un grand fan de l’imagination incroyable d’Oda-san et j’ai été époustouflé par ce que l’équipe du live-action a créé dans la saison 1. C’est donc un rêve et un plaisir de monter à bord du Vogue Merry alors qu’il entre dans Grand Line pour une saison 2 encore plus gigantesque.”

Owens a également commenté l’arrivée de Tracz pour la saison 2 de One Piece, en déclarant : “Joe a apporté à notre deuxième saison une abondance d’enthousiasme et d’expérience qui permettra à One Piece d’atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes incroyablement chanceux de l’avoir comme co-capitaine de ce navire. Le meilleur équipage des mers s’agrandit !”

La série live-action One Piece est l’une des séries les mieux notées sur Netflix et la saison 2 devrait, espérons-le, susciter le même niveau d’engouement de la part des spectateurs. Étant donné l’ampleur de la communauté de fans de One Piece, de nombreux fans attendent de pied ferme le retour de l’Équipage du Chapeau de Paille dans la suite de la série.