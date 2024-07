One Piece apporte cette précision sur les capacités de Zoro

Les Vivre Card récemment révélées de One Piece ont dissipé cette idée reçue sur Zoro, selon laquelle il possède le Haki des Rois.

Les fans de One Piece se sont interrogés sur les pouvoirs de Haki de Roronoa Zoro depuis un certain temps. En tant que deuxième membre le plus fort des Pirates du Chapeau de Paille, beaucoup s’attendaient à ce qu’il puisse utiliser le Haki des Rois, le plus rare parmi les trois types de Haki, qui n’est possédé que par une poignée de personnages dans l’univers imaginé par Eiichiro Oda.

Pendant la bataille d’Onigashima, les spéculations ont finalement pris fin. En combattant King, Zoro a libéré le Haki des Rois à travers son épée Enma, qui appartenait à l’origine à Kozuki Oden.

Le combat a fait croire aux fans que l’épéiste possédait le Haki des Rois, tout comme son capitaine Monkey D. Luffy et certains des membres de la Pire Génération (également surnommés les Onze Supernovae), à l’instar d’Eustass Kid par exemple. Cependant, dans la nouvelle collection de cartes baptisée “Vivre Card”, celle sur Zoro révèle qu’il n’a en réalité que le Haki de l’Armement et le Haki de l’Observation, du moins pour le moment.

Toutefois, la carte en question fait bel et bien référence à l’incident d’Onigashima, en déclarant : « Pendant la bataille d’Onigashima, l’épée de Zoro a émis un éclair noir. A-t-il les qualités d’un roi (Haki des Rois) !? »

“Vivre Card : Roronoa Zoro (Chasseur de Pirate)

Équipage du Chapeau de Paille – Combattant

Âge : 21 ans

Anniversaire : 11 novembre

Taille : 1,81 m

Affiliation : Pire Génération

Haki : Haki de l’Armement, Haki de l’Observation

Fréquence des bains : Une fois par semaine

Tolérance à l’alcool : 2e parmi les 10 Chapeaux de Paille

Nourriture préférée à Wano : Sushi

Prime : 1 111 000 000 de berry

Si l’Équipage du Chapeau de Paille était une famille : il serait l’aîné

Il trace sa route pour devenir le Roi des Enfers avec sa Technique à trois sabres !”

Cela semble ainsi réfuter l’idée selon laquelle Zoro posséderait les trois types de Haki. Cependant, cela laisse également entendre qu’il pourrait débloquer ce pouvoir à l’avenir. Mais pour l’instant, une chose est certaine : Roronoa Zoro n’a pas (encore) le Haki des Rois.

Mais alors, si on part de ce postulat, comment l’a-t-il libéré à Onigashima ? Certains suggèrent que le Haki en question appartiendrait en réalité à Enma, et non à Zoro. Il est également possible qu’une partie du Haki d’Oden soit restée dans l’épée et ait été libérée par la détermination de Zoro lors de son affrontement contre King.

Le fait qu’Oda ait souhaité apporter cette précision concernant Zoro et son utilisation du Haki des Rois pourrait alors suggérer que le mangaka a quelque chose en tête pour l’épéiste à l’avenir. Peut-être qu’il ne le possède pas encore, mais qu’il le débloquera à un moment clé plus tard dans l’histoire.

One Piece est actuellement dans la dernière partie de l’arc Egghead. Après cela, le manga commencera l’arc Elbaf (ou Erbaf) tant attendu, qui promet d’être l’un des arcs les plus importants pour certains membres des Chapeaux de Paille.

Peut-être que Zoro en fera partie, révélant enfin son véritable potentiel en tant que bras droit du futur Roi des Pirates.

