Le chapitre 1117 de One Piece tease un étrange lien entre Zoro et Nusjuro

Le prochain chapitre 1117 de One Piece va présenter ce combat très attendu par les fans, mais il va aussi révéler une étrange similarité entre Zoro et Nusjuro.

L’arc de l’île Egghead dans One Piece est sur le point de se conclure alors que le Gorosei (ou le Conseil des Cinq Doyens en VF) a découvert l’emplacement de l’escargophone. Vegapunk les a trompés à plusieurs reprises en cachant son emplacement, et ce afin que le Gorosei ne puisse pas interrompre la diffusion prématurément.

Cependant, le chapitre 1116 a révélé que c’est le Géant de Fer qui cache l’escargophone, et qu’il se dirige également vers le Gorosei. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 1117 de One Piece !

Alors que le Gorosei prévoit d’arrêter la diffusion et de détruire le Thousand Sunny, le prochain chapitre de One Piece va mettre en scène le combat tant attendu entre Roronoa Zoro et Saint Ethanbaron V. Nusjuro. Cela fait déjà plusieurs semaines que les fans n’ont pas revu le Doyen, suite à son combat avec Jinbe.

“Le Doyen chauve a toujours été vu avec une épée qui porte la garde emblématique de la série Kitetsu. Les fans spéculent depuis longtemps qu’il pourrait s’agir du “Shodai Kitetsu”, le premier de la série et considéré comme l’une des 12 meilleures épées du monde”

Les spoilers du chapitre 1117 ont ainsi révélé que la barrière du dôme frontalier est sur le point de se fermer, alors le groupe de Nami se prépare à partir. Juste au moment où Nusjuro est sur le point de trancher le navire de l’équipage, Zoro et Jinbe l’arrêtent. Et au moment où les épées de Zoro et Nusjuro s’entrechoquent, un impact surpuissant se produit, laissant apparaître des éclairs noir et du feu.

Zoro est alors perturbé en voyant la lame du Doyen, l’appelant Kitetsu. Car comme nous le savons, Zoro possède un sabre maudit depuis l’arc Loguetown. C’est la seule épée qu’il a réussi à garder aussi longtemps. Les sabres de la série Kitetsu sont censés tuer leurs porteurs à cause de leur malédiction.

« Je suis à 100 % d’accord que c’est un Kitetsu. C’est un combat de Zoro tout craché », a répondu un fan à la publication sur X/Twitter, un deuxième étant d’accord « Il garde cette épée pour Zoro. Zoro va lui botter le cul et prendre cette épée pour son combat final avec Mihawk. »

Cependant, un troisième a ajouté « Honnêtement, si Zoro ne peut pas tuer Kaido, qu’est-ce que ça change ? Les épées n’ont plus aucun sens. Juste un tas de battage médiatique. Elles n’ont rien fait d’impressionnant au combat. »

Le manga n’a pas encore révélé plus de détails sur la lame, mais il est certain qu’Oda a encore de grands projets pour Zoro. L’épéiste va reconnaître que l’énergie émanant du sabre de Nusjuro est la même que celle de sa lame Kitetsu. Le plan de Nusjuro pour arrêter l’équipage va échouer alors qu’ils se préparent à s’échapper.

Vous pouvez consulter la date de sortie et d’autres spoilers pour le chapitre 1117 de One Piece. Concernant le prochain chapitre du manga, découvrez également quel est ce lien plus personnel entre Luffy et Sabo qui a été teasé, ou encore pourquoi l’absence de Garp semble être un mauvais présage pour le grand-père du Chapeau de Paille.

