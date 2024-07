Une mort violente dans le chapitre 1120 de One Piece choque déjà les fans

L’arc Egghead a eu son lot de tragédies, mais ce n’est pas fini : les spoilers du chapitre 1120 sont à peine sortis qu’ils traumatisent déjà une bonne partie des fans en présentant une mort brutale.

L’arc Egghead est sur le point de se conclure, permettant au manga One Piece de mettre les voiles direction Erbaf et ses géants. Mais avant ça, les pirates doivent survivre face aux attaques des Doyens. Heureusement pour eux, la plupart des membres du Gorosei préfèrent se concentrer sur le robot géant, Emeth. En revanche, il reste une menace du côté du Sunny, en la personne de Nusjuro.

Si les dirigeants s’en prennent de la sorte aux Chapeaux de Paille, c’est avant tout pour leur lien avec Vegapunk et ses satellites. Après avoir promis d’emmener le docteur loin de l’île Egghead pour le mettre à l’abri, tout a dérapé. Désormais, le satellite Stella est mort, l’arrêt de son cœur ayant provoqué le début de la transmission de son message. Mais des satellites ont survécu à ce stade de l’aventure… ce qui risque de bientôt changer.

En effet, les premiers spoilers du chapitre 1120 annoncent la mort brutale d’Atlas : consciente que les Doyens et York continueront de les traquer, la satellite décide de se sacrifier pour sauver ses amis. Elle assomme alors Lilith pour qu’elle ne soit plus détectée par la traîtresse York, puis se lance dans la bataille du côté de Nusjuro, le Doyen empêchant les Chapeaux de Paille d’amerrir et donc de s’enfuir.

Atlas va emporter le Doyen dans les airs grâce à son jetpack, et se faire exploser dans le ciel. Le but de la manœuvre n’est pas d’éliminer le dirigeant, bien trop résistant pour mourir de la sorte. Mais il sera alors suffisamment ralenti pour offrir une porte de sortie à l’équipage de Luffy – mettant un terme, au passage, à son combat contre Zoro.

Une telle décision a fait l’effet d’un raz de marée chez les lecteurs de One Piece, qui ont aussitôt fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux : “Pas ma fille ! Oda, s’il te plaît, ne tue pas ma Vegapunk préférée comme ça, s’il te plaît !” a commenté un internaute. Ce à quoi un autre a ajouté : “En fait, il faut reconnaître l’intelligence et le sacrifice d’Atlas. Assommer Lilith était la bonne décision.”

“Non ! Atlas avait le meilleur design parmi les Vegapunk,” s’est lamenté un autre fan, avant de reprendre : “Bon sang, je suppose que Lilith pourrait rejoindre les Chapeaux de Paille. Son rêve sera probablement de restaurer le Mother Flame. J’espérais que les deux feraient un labo à Elbaf et y resteraient, mais tant pis.”

Le chapitre 1120 ne se concentrera pas uniquement sur Atlas : il teasera également davantage d’informations concernant Emeth, le géant d’acier, et une attaque surpuissante qu’il pourrait bientôt utiliser contre les Doyens.