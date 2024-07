Le chapitre 1120 de One Piece tease l’attaque du géant d’acier la plus puissante à ce jour

Les spoilers du chapitre 1120 de One Piece annoncent l’utilisation d’un atout certain de la part du géant d’acier, alors qu’il affronte le Gorosei.

Le géant d’acier, alias Emeth, joue un rôle crucial dans l’arc Egghead de One Piece : l’une des dernières reliques du siècle oublié s’est enfin éveillée et les lecteurs ont pu découvrir à quel point sa relation avec Joy Boy était importante. Et le gros robot ne compte pas en rester là, alors que Luffy a besoin d’un coup de main face aux Doyens.

On sait depuis le chapitre 1116 que le géant d’acier est aussi le gardien de l’escargophone en charge de la diffusion du message de Vegapunk à travers le monde. Les membres du Gorosei l’apprenant, le géant se retrouvait alors avec une cible sur le dos. Et malgré son apparence impressionnante, la relique se faisait jusqu’à présent plutôt maltraiter par les dirigeants.

eiichiro oda/shueisha

Jusqu’à ce qu’il se relève et sorte de l’océan pour riposter, assénant un violent coup à Warcury au point de lui casser une défense. Car le géant d’acier a eu droit à un coup de fouet en entendant la voix de Joy Boy venue du passé : la figure historique lui expliquait en effet que “le moment de vérité” était arrivé. Et d’après les spoilers du chapitre 1120, quand le moment de vérité arrive, Emeth est censé utiliser quelque chose de bien particulier. À noter que dans la version anglaise, les mots de Joy Boy sont légèrement différents : “N’oublie pas Emeth, seulement quand le moment sera le bon…“

Le combat entre robot et Doyens va continuer dans le prochain chapitre, les membres du Gorosei se réunissant pour s’en prendre à la relique. Ensemble, ils parviendront à détruire un des bras d’Emeth. Et d’après la traduction des premiers spoilers du chapitre 1120, le géant d’acier va décider que “le moment est venu d’utiliser « ça »“. À ce stade, rien ne précise ce que représente ce “ça“. Mais si les conditions pour l’utiliser sont aussi précises, c’est que l’atout du robot peut être particulièrement dangereux.

Cela fait un bon moment que l’histoire s’amuse à teaser les pouvoirs de son géant d’acier. Mais maintenant qu’il passe à l’action, l’attente ne devrait plus être longue avant de voir son plein potentiel déployé.

Il semble que le chapitre 1121 de One Piece soit celui où Emeth se déchaînera pour de bon. Et ça tombe bien : il n’y aura cette fois pas de pause entre les deux prochains volets du manga d’Eiichiro Oda.