Le chapitre 1118 de One Piece pourrait remettre Sanji sur le devant de la scène

Sanji va enfin avoir la chance de briller alors que le chapitre 1118 de One Piece semble préparer un combat important pour le personnage dans le futur.

One Piece a présenté de nombreux combats depuis le début de l’arc d’Egghead. Avec la réapparition des agents du CPO et l’introduction des Séraphins, sans oublier les membres du Gorosei qui jouent enfin un rôle actif, les Pirates au Chapeau de Paille ont donc beaucoup d’ennemis à surveiller.

Cependant, tous ces combats n’ont pas été satisfaisants. Sanji, en particulier, n’a pas eu beaucoup d’occasions de montrer ses compétences en combat. Il a déjà affronté à de puissants ennemis, mais aucun d’entre eux n’a été suffisamment mémorable.

Même après avoir affronté deux des Doyens, à savoir Saturn, puis Nusjuro, les fans ont trouvé le cuisinier peu remarquable dans cet arc. Surtout lorsqu’on le compare à son rival Zoro, qui a déjà impressionné les lecteurs en combattant Kaku, les Séraphins, Lucci, et récemment, Nusjuro.

Mais il semble que One Piece donne enfin à Sanji son grand combat tant attendu dans cet arc. Dans la saga de Wano, Sanji a prouvé sa valeur en tant que l’un des combattants les plus forts des Chapeaux de Paille en battant Queen, le deuxième membre le plus fort de l’équipage de Kaido. Dans l’arc d’Egghead, son adversaire final pourrait être Saturn, Warcury ou Ju Peter.

Les spoilers du chapitre 1118 de One Piece ont révélé que les Doyens vont s’en prendre aux Satellites restants après avoir stoppé le message de Vegapunk. Avec Shaka et Pythagoras morts, et York étant le traître, leurs nouvelles cibles sont désormais Atlas et Lilith.

Mais en ce moment, Sanji se trouve justement avec Atlas. Cela signifie que lorsque le Gorosei viendra pour elle, les Doyens devront vraisemblablement faire face au cuisinier à la place. Et s’il y a bien une chose sur laquelle on peut compter avec Sanji, c’est son assiduité à sauver les dames. Avec la vie d’Atlas en danger, il fera certainement tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger.

Cela pourrait être le plus grand combat de Sanji dans cet arc. L’arc d’Egghead est actuellement dans sa dernière ligne droite, avec l’arc d’Elbaf teasé pour plus tard cette année, il est donc temps que les combats les plus épiques commencent. Zoro est déjà engagé avec Nusjuro, c’est pourquoi on peut ainsi espérer que c’est maintenant au tour de Sanji de se lancer dans la bataille.

Mais il est impossible de dire pour l’instant si le combat commencera dans le prochain chapitre, étant donné la situation compliquée pour le groupe de Bonney en ce moment. Cependant, cela n’empêchera pas les fans de Sanji d’espérer voir un peu d’action de sa part.

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, découvrez pourquoi le nombre de pages du chapitre 1118 inquiète une nouvelle fois les fans du manga.